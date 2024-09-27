Что делать на реках и озерах Владимирской области

Рассказываем про самые интересные туристические места и занятия.

С вейка на пикник

Отличные впечатления обещает отдых в «Водном ЯРКО парке» во Владимире. Адреналиновое развлечение – это, конечно, вейкборд! Инструкторы сообщают, что поставят на доску любого.

А те, кто чувствует себя на вейках уже уверенно, всегда могут изучить новые трюки. Доступно и другое модное развлечение – sup-борды. Ну и, конечно, классика: прогулки на лодках и катамаранах.

На берегу паркового пруда оборудованы беседки с мангалами, если вы хотите устроить пикник. Есть кафе в духе бистро: хот-доги, картофель фри, наггетсы куриные, пончики, кофе-чай. Зато это вкусно и сытно.

Продвинутым вейкбордистам понравится в одном из самых крутых российских вейк-парков – «Добром», это в 60 километрах от Владимира. Помимо реверсивной лебедки здесь есть и кольцевая размером 750 метров! Между прочим, самая большая кольцевая лебедка в Европе. Потренироваться на вейкбордах и сапбордах точно можно до конца сентября, а дальше все будет зависеть от погоды. В парке есть все необходимое для отдыхающих: кафе с фаст-фудом, на берегу раздевалки, душевые и сауна, если нужно согреться.

А на Кольчугинском водохранилище развивают другой вид вейкбординга – катерный. Также в прокате компании «Бординг-клуб» есть водные лыжи и sup-борды. Получить удовольствие от «морских» пейзажей (водоем часто называют Кольчугинским морем) можно и не прилагая никаких усилий вовсе: для этого достаточно арендовать катер.

Чудо из-под земли

В 40 с небольшим километрах от Владимира и в четырех километрах от Судогды вас ждет еще одно водное развлечение, правда, его нужно просто созерцать – природный гейзер на реке Передел. Судогдский артезианский фонтан поднимается на высоту до трех метров. В осенних декорациях он смотрится фантастически.



Многие путешественники специально делают крюк по дороге, чтобы увидеть эту красоту. В 2011 году гейзер получил статус памятника природы регионального значения. Сейчас место облагорожено, есть автостоянка и места для пикника.

На теплоходе по Оке

А Муром рассмотреть не хотите? Обычно с городом знакомятся, гуляя, что называется, по земле. Однако совершенно иным образом видятся муромские достопримечательности с воды! Во время теплоходной прогулки по Оке (часовой или двухчасовой – на выбор) вы будете проплывать мимо величественных монастырских ансамблей, любоваться старинными церквями и храмами, основанными много столетий назад.



А вот бронзовый Илья Муромец с мечом, гордо возвышающийся над рекой, появился здесь не так давно – в 1999 году, но уже стал визитной карточкой города. Как и Муромский вантовый мост, которым тоже можно полюбоваться с борта теплохода! Местные его, кстати, называют поющим — из-за звуков, которые он издает. В выходные на маршруте иногда работает экскурсовод.

Реклама

Суздаль с палубы речного трамвайчика

Прогулки на sup-бордах очень популярны в Суздале. В сапбордисты вас готовы посвятить сразу несколько компаний, а вот река на всех одна – Каменка. Спокойная, даже слегка меланхоличная, она разрезает город на две части, открывая фантастический вид на многие известные достопримечательности, среди которых Спасо-Евфимиев монастырь, Белокаменный собор Рождества Богородицы (XIII век) и суздальский кремль, галерея Торговых рядов, Ильинский луг и Ильинская церковь.

Если «с доски» покажется не очень удобно разглядывать локации, перемещайтесь на палубу речного трамвайчика. Отправляются прогулочные катера каждые 30 минут от причала рядом с музеем деревянного зодчества. Длится одиссея 45 минут, а на месте экскурсовода, как теперь все чаще принято, аудиогид. Сезон прогулок может продлиться и в октябре, если погода продолжит нас баловать.

Владимирские озера: медитация на красоту

Одним днем от столичной суеты можно отдохнуть на озере Введенском – в ста километрах от Москвы. Находится оно в четырех километрах от уютного владимирского городка Владимирской области - Покров. Введенское может порадовать рыбаков щукой, окунем, карпом, плотвой, уклейко, линем, хотя на крупный улов рассчитывать не стоит. Однако сюда стоит приехать и ради того, чтобы посмотреть на Свято-Введенскую островную пустынь – монастырь, стоящий посреди озерной глади.



Обитель была основана в конце XVII века двумя монахами Покровской Антониевой пустыни, искавшим уединения. На территорию монастыря ведут два мостика. Многие туристы признаются: заехали в монастырь на часок по пути, да почти на день задержались – не хотелось уезжать.



В монастыре работает лавка, где продают вкуснейшую выпечку. Перекусить можно в трапезной, которая находится, кстати, прямо на берегу озера. Если решите прогуляться по окрестностям, дойдите до двух других озер – Черного и Белого. Они находятся в пешей доступности и выглядят тоже весьма живописно.

Поклонникам не слишком раскрученных туристических направлений предлагаем присмотреться к озеру Широха. Водоем находится в Меленковском районе Владимирской области, рядом с поселком Соколье, вдали от оживленных дорог, зато тут есть возможность погрузиться в почти нетронутую природу. Само озеро – ледникового происхождения, с белым песчаным дном. Что здесь делать? Насладиться прогулкой по сосновому бору, пройтись по роскошным песчаным пляжам, посидеть у воды и подышать чистейшим воздухом. Кстати, озеро считается самым чистым водоемом во Владимирской области. Важно: не рискуйте ехать туда в дождь на автомобиле – есть риск увязнуть в грязи и надолго застрять, поскольку турист там – не такое уж частое явление.

Еще одно место — для любителей рыбалки, это одна из самых рыбных точек в регионе – озеро Великое в Вязниковском районе. Здесь водятся лещи, окуни, караси, щуки. Возможно, компанию во время рыбалки вам составят бобры и выдры – их тут много. Ну и окружающий пейзаж — в памяти останется надолго: Великое находится на территории государственного природного комплексного заказника регионального значения «Клязьминско-Лухский».

Яхты, байдарки, катамараны

Байдарочные и катамаранные сплавы в теплое время года проходят на многих владимирских реках. Весьма популярны речные одиссеи по Судогде и Клязьме, а также по Нерли и Луху, которые гости региона ценят за живописность пейзажей. Заслуживают внимания даже избалованного туриста реки Теша и Колпь – по характеру тихие и спокойные, зато способные влюбить в себя с первого взгляда.

Предложений на рынке предостаточно: короткие походы, рассчитанные на несколько часов, и трех-пятидневные путешествия, сплавы для чайников и крутые маршруты, которые придутся по нраву и бывалым байдарочникам.

Альтернатива заморскому яхтингу – прогулка под парусом по владимирскому водохранилищу Содышка (в длину оно около семи километров). Если вы мечтаете отправиться однажды в большую морскую экспедицию, пройдите курс управления яхтой. Правда, вам придется и ваших друзей подключить, поскольку это все-таки командный вид спорта.

А с 2025 года во Владимирской области появится еще один вид развлечений, которые для центральной России пока в диковинку, – отдых на хаусботах. Хаусботами называют плавучие дома (или мини-отели) с автономными системами жизнеобеспечения. Они позволяют насладиться речным круизом с комфортом, не доступным байдарочникам, или просто пришвартоваться в любом понравившемся месте и несколько дней пожить на воде. Поскольку домики утепленные, то «кататься» по рекам в(или на) них можно будет вплоть до того, пока те не покроются льдом.