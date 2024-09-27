Гастрономический туризм во Владимирской области

Ищем самые аппетитные точки на гастрономической карте Владимирской области.

Гастротуризм – одно из самых вкусных в плане перспектив направлений традиционного туризма. Но для того, чтобы привлечь дегустаторов и гурманов, нужны яркие гастрономические бренды. Владимирской области в этом смысле повезло: здесь есть суздальская медовуха, муромские калачи, покровские и владимирские пряники, успешно конкурирующие с тульскими, сыры от местных производителей, юрьевская тоболка, владимирская вишня. А еще на территории региона находится огуречная столица России!

Искушение для сладкоежек

Начнем со знаменитых покровских пряников. Чтобы увидеть, как делают эти аппетитные шедевры, нужно приехать в поселок Нагорный Петушинского района. В будние дни на фабрике «Покровский пряник» проводят экскурсии с мастер-классами по росписи лакомства.



Особый вид испытания для сластен – фирменный магазин предприятия, в котором можно купить сотни видов пряников, один соблазнительней другого. Покровские сласти отличаются ингредиентами, начинками, формами, росписью и сделать выбор крайне сложно. Скажем честно: вкусно все! Но домочадцы точно удивятся, если привезти им в подарок пряники 3D, пряньбургеры с вареной сгущенкой с грецкими орехами или же пряничные домики.

Будете в Киржаче, вспомните про шоколадную фабрику «Мараевой». Для туристов придумали три «сладких» путешествия, отличающиеся своей насыщенностью. Самое интересное и долгое (она длится два часа) – это «Шоколатье».

Сначала вы понаблюдаете за тем, как создают лакомство (правда, через стекло) и узнаете, какой путь прошли какао-бобы прежде, чем стать любимой сладостью на планете, потом продегустируете продукцию, запивая ароматным Иван-чаем. А уже после этого, на мастер-классе, сделаете с помощью кондитеров свою шоколадную плитку. Мараевский шоколад, кстати, входит в число гастрономических брендов региона.

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Для любителей сыра один из самых многообещающих маршрутов – это поездка в «Богдарню». Владельцы агрокультурного туристического комплекса, Джон и Нина Кописки, держат ферму и занимаются сыроварением. В «Богдарне» делают больше 30 видов авторских сыров! Как именно выглядит процесс производства изнутри, туристы узнают во время экскурсий. А оценить сыры Кописки можно в ресторане комплекса.

А во Владимире, в доме-музее Пряника, вы узнаете, как придумывались и создавались древнейшие русские десерты. Примерить на себя роль прянишника вы сможете на мастер-классах, где расписывают печатные, царские или имбирные пряники, а также, если пожелаете, и хорватские пряники любви в виде сердец.

Медовый разгуляй в огуречной столице

Жители Суздаля считают свой город огуречной столицей России. В городе даже празднуют День огурца – он выпадает на третью субботу июля. А еще в Суздале есть ресторан «Огурец», названный в честь этого овоща. И, конечно же, блюда из огурца в нем доступны круглый год.



Даже названия блюд в меню разжигают аппетит: соленые огурцы с медом, вареники жареные с начинкой из сладкого огурца, огуречный чизкейк, варенье, мороженое и лимонад из огурца, огурцовка, настоянная на соленом или же на свежем огурце… А в фермерской лавке можно купить несколько вариантов варенья из огурца и вареники с огурцовой начинкой.

Второй гастрономический символ города – медовуха. Попробовать этот напиток можно почти на каждом шагу. Любое уважающее себя заведение непременно предложит гостям несколько видов хмельного зелья, как традиционных, так и авторских. Есть даже предложение дегустировать напитки под увлекательные рассказы экскурсовода. Рекомендуется тем, кто хочет узнать историю суздальского медоварения.

Гастротуристу главное – меру соблюсти: медовуха вкусная, пьется легко, «идет соколом и пташечками», и очень легко в процессе дегустаций забыть про градус в напитке.

Есть свой «вкусный» символ и в Муроме – калач. Горожане не сомневаются, что именно муромские пекари в середине XVI века первыми додумались изготавливать хлеб в форме гири или — еще одно популярное сравнение — в виде замка с дужкой. Местные калачи так понравились Екатерине II, что в 1781 году она повелела утвердить герб города с изображением трех золотых крупитчатых (то есть из разных сортов пшеничной муки) калачиков.

Несколько лет назад в центре Мурома появился памятник калачу. А еще в городском музее, посвященном хлебопечению на Руси, рассказывают о появлении на свет муромского тертого калача, объясняют, что означает выражение «дойти до ручки» и учат делать калачи.

Хозяйкам на заметку

Владимирская область известна и как родина салата «Клязьма». Рецепт блюда придумали в 1970-х годах, ориентируясь на традиционную русскую кухню, и назвали в честь Архиерейских палат Суздальского кремля «Архиерейским». Однако в меню ресторанов он чаще встречался под другим, светским названием – салат «Клязьма».



Довольно скоро второй вариант вытеснил первый. В 1990-х годах это угощение конкурировало на праздничных российских застольях с самим «Оливье». И не просто так: делать салат немного проще – из ингредиентов нужны только отварная говядина, обжаренные морковь и лук, вареное яйцо, черная редька и майонез. При этом у «Клязьмы» более пикантный и освежающий вкус. Любите удивлять гостей оригинальными блюдами? Угостите их владимирским салатом!