Где отдохнуть с детьми во Владимирской области

Выбираем варианты семейного отдыха.

Угодить одновременно разным поколениям – сложная задача: детям на отдыхе интересно одно, а родителям — совсем другое. И все же мы ее постарались решить: в этом обзоре рассказываем о таких туристических местах во Владимирской области, куда смело можно отправляться с семьей.

Если ваши дети в том возрасте, в котором Иван Царевич и Василиса Премудрая все еще существуют в реальности, непременно свозите их в гости к бабусе Ягусе – во владимирский Музей-сказку «Бабуся-Ягуся».

Во время интерактивной экскурсии в музее-сказке ребята осмотрят интерьеры волшебной избушки на курьих ножках, познакомятся с коллекцией бабок Ёжек со всего мира и больше узнают о русском фольклоре от аудиогида и его помощника, Кота Баюна.



По выходным в музее проводят театрализованные программы, а с пятницы по воскресенье — еще и мастер-классы, на которых юные посетители учатся делать магический кулон-оберег, свечи из вощины и ароматное мыло. Для взрослых тут тоже есть свое место — молодильная лавка, где продают чудодейственную натуральную косметику, целебные травяные сборы и ароматные чаи, способные «заряжать» на хорошее настроение.

Также сотрудники музея приглашают детей принять участие в экскурсии-квесте на открытом воздухе. Место действия – улица Георгиевская, одна из самых красивых улиц города Владимира.

Тут же, на Георгиевской улице Владимира, – музей-кузница Бородиных, где работают мастера художественной ковки. У вас есть шанс увидеть их за работой, узнать много любопытных деталей, связанных с этим ремеслом и посмотреть на коллекцию декоративных панно из металла, изготовленные в кузнице. Напоследок, если захотите, можно своими руками выковать гвоздь, — символ дома и удачи!

И гуманитариям, и тем более технарям будет интересно в музее науки и человека «ЭВРИКА». В ходе экскурсии дети и родители учатся «метать молнии», прикасаются к радуге, оказываются внутри мыльного пузыря, посещают комнату «вверх дном» и галерею научных иллюзий. Экспонаты в «ЭВРИКЕ» не только можно трогать руками – с ними даже эксперименты разрешают ставить!

Спросите у ребенка, хочет ли он научиться рисовать 3Д-ручкой, создавать электричество с помощью лимона, превращать обычное яйцо в серебряное, делать искусственный снег, проявлять невидимые чернила? Если хочет, записывайте его на мастер-классы «ЭВРИКИ».

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Ну а во Владимирском планетарии вы можете постигнуть тайны Вселенной и заглянуть за пределы Млечного пути, сидя под звездным сводом. Одна из самых захватывающих полнокупольных программ — «Мир, в котором мы живем» — восстанавливает эволюцию представлений человека о том, что его окружает.



Начинается повествование с тех времен, когда люди считали, что плоская Земля покоится на спинах слонов, а заканчивается знакомством с последними открытиями в космологии. Тематика лекций, впрочем, не ограничена лишь астрономией — тут есть что послушать тем, кто интересуется географией, экологией, историей, литературой и т. п. Также планетарий предлагает специальные детские программы, рассчитанные на ребятишек от пяти лет.

Фото: Антон Авдеенко

С наступлением холодов во Владимирской области к списку развлечений добавляются горнолыжные курорты и трассы.

На горнолыжном курорте «Пужалова гора» в Гороховце считают дни до открытия нового сезона. В помощь новичкам – опытные инструкторы, учебный и детский склоны.



А самых маленьких гостей курорта ждет веселый 150-метровый аттракцион «Дикая ватрушка» с перепадом высот в 15 метров. Детям до семи лет можно кататься в сопровождении взрослых.

Еще один соблазнительный вариант для лыжников и сноубордистов – поездка во Владимиро-Суздальский парк активного отдыха на Заячьей горке. Также тут работает один из самых больших в России тюбинговых парков. Длина каждой трассы (а их здесь будет оборудовано не меньше пяти) — от 180 метров! Заячья горка находится в десяти километрах от Владимира. Остается только дождаться морозной погоды.

Не терпится окунуться с головой в активности? Отправляйтесь в парк семейного отдыха «Доброград». В парк-отеле есть футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, крытая спортивная арена, теннисный корт, столы для настольного тенниса, бассейн под открытым небом, мини-зоопарк, скейтпарк, огромный пейнтбольный полигон, вписанный в природный ландшафт, площадка для мини-гольфа, велосипедные и лыжные трассы, кинозал.

В теплое время года дети охотно проверяют себя на ловкость и силу в веревочном парке «Белка-летяга». Помимо двух детских трасс здесь есть семейная и экстремальная трассы (последняя – исключительно для взрослых).

За несколько часов объять необъятное вряд ли получится, так что многие туристы предпочитают выделить на отдых здесь, минимум, уик-энд. Если не хочется с семьей жить в гостинице, можно арендовать виллу. Кстати, в «Доброград» можно захватить своих любимых питомцев (в том случае, если вы решите снимать виллу)!