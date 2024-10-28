Квесты в подземельях, куклы-обереги и гончарное искусство

Рассказываем, какие новые знания и умения можно получить во Владимирской области. Здесь перед вами словно оживают картины прошлого, а экскурсии по старинным городам будут похожи на уроки по истории и культурологии, но такие, с которых ни за что не захочется уходить. А еще вас ждут разнообразные мастер-классы, на которых можно постичь азы ремесла гончара и искусства звонаря, расписать матрешку, сделать куклу-оберег, пострелять из лука. На десерт – квесты в подземельях и полеты над городами в VR-очках.

Квест в подвалах и средневековая печатня

Незабываемой станет для вас поездка в Александров – город, который при Иване IV в течение 17 лет был официальной столицей государства. Сегодня здесь находится единственный в мире музей Ивана Грозного. В музее-заповеднике «Александровская слобода» вам расскажут, как Грозный жил здесь со своим двором, как невест себе выбирал и венчался, покажут сенник постельный (помещение для первой брачной ночи монарших особ), проведут по палатам дворца и пыточным средневековым подвалам, посвятят вас в последнюю тайну царя. Также вы познакомитесь с историей Александровской слободы – дворцовой вотчины Романовых, построенной еще отцом Грозного, Василием III.

Одна из самых занятных экспозиций – «На печатном дворе» — погружает туристов в мир русского книгопечатания. Вы посетите средневековую печатню, откроете для себя имя слободского типографа Андроника Невежи и воочию увидите процесс появления на свет старинных книг.

Впрочем, не стоит ограничиваться одной лишь Александровской слободой – в городе сохранилось немало купеческих домов. Что представлял собой быт торговых людей, туристам рассказывают на иммерсивной экскурсии в Александровском художественно-краеведческом музее. Здесь же вас научат играть в игры прадедушек и прабабушек – крокет, серсо, чиж, двенадцать палочек. В подвалах бывших торговых рядов XVIII века музейные сотрудники устраивают квест. Участники игры должны проявить смекалку, чтобы найти семь ключей и выбраться из подземелья. Если хотите испытать себя в квесте, нужно записаться заранее.

Кадриль, стрельба из лука и Миша Бальзаминов

В Суздале развлекательная программа столь разнообразна, что даже самый требовательный и взыскательный турист найдет себе то, что ему по вкусу. Если вас завораживает гончарное ремесло, побывайте на фабрике «Дымов Керамика», при которой действует несколько мастер-классов. Мастера научат вас азам работы с глиной и дадут возможность самостоятельно выкрутить чашку, салатник или горшочек. Также здесь можно расписать керамические тарелки, изготовить изразцы и сделать на память о поездке сувенир «Суздаль». Практическую часть предваряют теоретической – прогулкой по производству.

«Владимиро-Суздальские узоры», где «рождаются» матрешки. Вы сможете познакомиться со всеми этапами производства – от сушки древесины до росписи деревянных кукол. Но основная часть – это мастер-класс, на котором гости раскрашивают узорами деревянные магниты в форме матрешки.

Только по предварительной записи работает в Суздале «Нескучный музей». Зато в нем можно погрузиться в атмосферу трактира XIX века, научиться танцевать кадриль или попасть на чаепитие к купчихе Аполлинарии Павловне, любительнице загадывать загадки и делиться с гостями «чайными историями». А на интерактивной экскурсии «Русская изба» туристы не только узнают больше о крестьянских обычаях и традициях, но и смогут сами растопить печку и попробовать постирать, погладить и кашу приготовить так, как это делали полтора столетия назад. Особенно впечатляет путешествие в мир без гаджетов детей и подростков. На мастер-классах «Нескучного музея» учат делать народную куклу-скрутку (славянский оберег), свечи из вощины или магнит на холодильник.

Проходят «кукольные» мастер-классы и в Музее деревянного зодчества. Тут посетители изготавливают куклу-десятиручку – талисман для хозяюшек, помогающий быстро справляться с домашними делами, суздальскую травницу (куклу-мешочек для хранения разнотравья) или куклу Купавку, исполняющую желания. Однако Купавку мастерят только перед праздником Ивана Купалы.



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В средневековом тире Суздаля можно пострелять из короткого и длинного луков. Предваряет забаву рассказ о том, как было придумано это оружие. Есть и дугой, хардкорный вариант: метание топора. Когда-то наши предки таким нехитрым способом добывали себе еду. На костюмированном мастер-классе реконструкторы научат туристов искусству метать топор прямо в цель.

А в Суздальской школе звонарского мастерства вам расскажут о русской традиции колокольного звона. Ну и урок от звонаря тоже прилагается (но детали, как, впрочем, и везде, надо уточнять заранее).

Есть множество экскурсионных предложений от туристических компаний. Например, можно не просто гулять по Суздалю, но и выполнять разные задания. В квесте «По следам Миши Бальзаминова» вас поведут по местам съемок «Женитьбы Бальзаминова», а следить за тем, как вы проходите испытания, будет ведущий в образе главного героя фильма.

Квест «Суздальские забавы» рассчитан на школьников, студентов и семей с детьми. Путешественники будут собирать по кусочкам карту, чтобы найти в центре города клад.

Похожий маршрут – «Суздаль кинематографический», во время которого вы узнаете какие фильмы в каких частях города снимались. Суздаль появляется в эпизодах более чем 80 кинокартин, среди них — «Юность Петра», «Мертвые души», «Андрей Рублев», «Царь», «Чародеи». Вы увидите Суздаль глазами актеров и местных жителей, задействованных в кинопроизводстве, услышите немало баек со съемочных площадок.



Доступна и атмосферная классическая экскурсия по городу огурца, медовухи, ажурных наличников, многоцветного узорочья, купеческих особняков и церковных колоколов.

Школьников старших классов приглашает на интеллектуальную прогулку по Архиерейским палатам Суздальского кремля Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Дети будут исследовать музейный сокровищницы в поисках приза.

Уроки арифметики XIII века и «Метелка-загребушка»

Если вы впервые во Владимире, лучше, конечно, осмотреть центр с его древними белокаменными соборами, находящимися в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО – Дмитриевским и Успенским, полюбоваться Золотыми воротами, пройтись по Георгиевской улице, которая является составной частью Владимирского Арбата, заглянуть в музей «Старый Владимир», Музей хрусталя и стекла XVIII–XXI веков и т.д.

Можно пройтись с гидами Владимиро-Суздальского музея-заповедника «По следам Александра Невского» или «По Егорьевской». В первом случае вы посетите места, где бывал князь, оказавшись во Владимире. А вот «По Егорьевской» – это не просто экскурсия, а развлекательно-приключенческая командная игра, которую проводят на одной из самых древних улиц города – Георгиевской. Она подразумевает разные задания, так что у вас есть шанс блеснуть своими знаниями по истории, топонимике, ориентированию на местности, ботанике и др. Однако актуально предложение только в теплое время года, с мая по сентябрь.



Турфирмы проводят различные уличные квесты, цель которых – познакомить туристов с легендами древнего города во время поиска сокровищ. Некоторые квесты подразумевают, что на маршрут, полный загадок-тайников, выйдут две команды-соперницы. Протяженность маршрутов тоже разная – есть по два километра, а есть по четыре.

Музейный центр «Палаты» во Владимире – это настоящий подарок для детворы!

Тут вам и мастер-классы по росписи деревянной заготовки традиционными владимирскими узорами, и изготовление различных кукол по старинной технологии. Это, к примеру, «солнечная кукла», тканевая кукла-скрутка, оберегающая и исполняющая желания и Владимирская столбушка, дарящая своему обладателю здоровье и красоту. А как уйти без «Метелочки-загребушки»? Она плохое из дома выметает, а хорошее – счастье, удачу и достаток, – наоборот, «загребает». На мастер-класс нужно записываться за две-четыре недели заранее.

Экспозиция «Старорусская школа» переносит школьников в те времена, где вместо ручки и бумаги были «писало» и дощечки. Дети могут побывать на вводном уроке, где им расскажут о том, как обучались их сверстники раньше, узнают, что означало «отведать березовой каши» для непослушных. На других уроках ребятам предлагают познакомиться с букварем XVII века и порешать арифметические задачки из учебника начала XVIII века.

Важный нюанс: записываться в школу надо за месяц до предполагаемой даты визита.

Взрослым также есть, чем себя занять: на втором этаже «Палат» экспонируются икона «Богоматерь Боголюбская» – шедевр древнерусской живописи XII века, провинциальные портреты XVIII–XIX веков, работы в стиле соцреализма, и произведения владимирских живописцев и художников-графиков XX–XXI веков.

Здесь же располагается экспозиция «Минувших дней очарованье», посвященная истории владимирских усадеб и воссоздающая аутентичную обстановку типового дворянского особняка.



Ну и на сладенькое: в Туристском информационном центре Владимирской области есть возможность «полетать» в VR-очках над 12-ю городами области: к примеру, над Владимиром, Суздалем, Гороховцом, Муромом и Киржачом.





