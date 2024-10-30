Малые города Владимирской области: что посмотреть

Первые строчки в рейтинге самых популярных малых городов Владимирской области занимают Суздаль, Гороховец, Юрьев-Польский и Киржач. Но есть в регионе населенные пункты, которые хоть и не на слуху у туристов, но определенно обладают шармом и более чем достойны вашего времени и внимания.

Вязники: песенный фестиваль и машина Уатта

Начинаем наше виртуальное путешествие с Вязников – малой родины поэта-песенника Алексея Фатьянова. В городе с 1974 года проходит Всероссийский Фатьяновский фестиваль поэзии и песни. Сотни меломанов со всей страны съезжаются сюда в конце июля.

Не попали не фестиваль? Не расстраивайтесь, ведь в Вязниках круглый год работает Музей песни XX века, расположенный в доме, когда-то принадлежавшем семье Фатьяновых. Будущий автор текстов к советским хитам «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «В городском саду играет духовой оркестр», «Первым делом, первым делом самолеты», «Три года ты мне снилась» жил в этом доме несколько лет. В музее вас познакомят с биографией поэта, а также покажут детально воссозданный московский кабинет Фатьянова с оригинальными предметами: стол, за которым он сидел, шкафчики, пишущую машинку. Также в музее собраны коллекции различных музыкальных инструментов, патефонов, проигрывателей.

Не менее увлекательным будет поход в Вязниковский историко-художественный музей, ведь здесь можно посмотреть на уникальный экспонат – паровую машину Уатта. Это единственный сохранившийся экземпляр на всю Россию! Конкретно эту машину выписали из Англии в 1861 году, чтобы заменить водяное колесо на ткацкой фабрике вязниковского купца Елизарова.

Также в музее собраны предметы из хрусталя и фарфора и картины знаменитых художников, включая живописные полотна мариниста Алексея Боголюбова, пейзажиста Николая Клодта, передвижника Владимира Маковского, главного художника «Русских сезонов» Александра Бенуа и его брата Альберта Бенуа, основателя Общества русских акварелистов.

А еще в Вязниках растет черешчатый дуб, чей возраст превышает три столетия. В 2016 году вязниковские школьники добились того, чтобы дуб включили в национальный реестр старовозрастных деревьев. Сейчас его можно найти в списке под номером 458. Рядом с деревом семь лет назад поставили арт-объект – памятник ученому коту.

Собинка: фабричный шарм и нестандартный Маркс

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Еще один город, который смело можно рекомендовать туристам, – Собинка. Здесь понравится поклонникам фабричной эстетики второй половины XIX-начала XX веков. В Собинке сохранился огромный (по меркам малого города) комплекс промышленных и общественных зданий (корпуса мануфактуры, рабочие казармы), а также церковь Воскресения Христова с колокольней. Часть объектов культурного наследия реконструирована, другие пока остаются в полуразрушенном состоянии и только ждут своей очереди. Но даже заброшки каким-то странным образом органично вписываются в общую картину, придавая дополнительное своеобразие городу.

На центральной площади Собинки стоит, возможно, самый необычный памятник Карлу Марксу во всем бывшем СССР. Это многофигурная композиция, в которой взгляд сразу же выделяет трех персонажей – косаря, молотобойца и факелоносца. И только когда ты поднимаешь голову вверх, то замечаешь… бюст философа, венчающий пятиметровый памятник. К слову, автором проекта был художник-любитель, трудившийся чертежником на ткацкой фабрике. Установили монумент в 1923 году на деньги, отчисляемые с зарплаты рабочих.

Кольчугино: башня-самовар и брендовая роспись

Еще один симпатичный город с «фабричным» лицом. До революции тут находился медно-латунный завод купца Кольчугина. В советские годы предприятие национализировали, сохранив за ним его металлургический профиль.



Среди прочего, на заводе делали самовары, бывшие в цене у любителей почаевничать. До революции в Кольчугино ежемесячно выпускалось около 3000 самоваров. А к 1926 году производство увеличили до восьми тысяч.



Не случайно визитная карточка города – водонапорная башня – по форме чем-то напоминает самовар. Ее построили в 1921 году по проекту кольчугинского архитектора Алексея Верещагина. Большую часть своей жизни башня-самовар служила городу в качестве телевизионной вышки. В 2008 году достопримечательность реконструировали и отдали под детский спортивный центр.



Приятное впечатление оставляет у туристов Кольчугинская картинная галерея. Здесь экспонируются работы современных художников, скульпторов, мастеров народного промысла. В галерее демонстрируется и частная арт-коллекция «Лягушки-путешественницы из Москвы», включающая больше полутора тысяч экспонатов лягушек.



Здесь же можно увидеть деревянные предметы, украшенные «тумановской росписью» – удивительно красивой, насыщенной мелкими деталями и похожей на кружево. Ее автор – директор учреждения, мастер декоративно-прикладного искусства Елена Туманова. Придуманная Тумановой техника стала одним из региональных брендов Владимирской области.