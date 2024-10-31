Познавательные музеи: путешествие по Владимирской области

Наряду с раскрученными музейными комплексами, такими, например, как «Александровская слобода» или «Суздальский кремль», есть во Владимирской области музеи не столь известные путешественникам, поскольку находятся вдали от оживленных туристических маршрутов. Но благодаря им мы тоже можем заглянуть в прошлое и пополнить свой багаж знаний о соотечественниках, чьи фамилии вписаны в золотой фонд мировой авиации, музыки, юриспруденции, литературы.

«Отец русской авиации» и музыкант-химик

Среди уроженцев Владимирщины немало тех, кто известен на весь мир. Вот, например, Николай Жуковский – «отец русской авиации» и основоположник гидро- и аэродинамики. Родился и вырос он в сельце Орехово (ныне это одноименная деревня в Собинском районе). Будучи взрослым, приезжал в отчий дом отдыхать. Но, как и все гениальные ученые, от работы отвлечься не мог и продолжал писать научные труды и ставить опыты! Здесь Жуковский готовил свою речь о воздухоплавании, в которой провидчески заметил: «… человек не имеет крыльев… Но, я думаю, что он полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума…».

Кстати, музеефицированная усадьба в Орехово – ровесница имения в Болдино (родового гнезда Пушкина). Несмотря на то, что ей четыреста лет, она сохранила свой первозданный статус. Все здесь на том же месте, что и было когда-то: и усадебный дом, и регулярный парк в форме Вифлеемской звезды (блистательный образчик русского садово-паркового искусства), и пруды, и даже беседки, где летом можно посидеть и перекусить (правда, еду придется захватить с собой).

Фото: Alextit

В «Мемориальном доме-музее усадьбе Николая Жуковского» 11 экспозиционных залов. Экскурсии посвящены жизни ученого, истории усадьбы, традициям русского застолья. Также тут вас могут познакомить с главными вехами в развитии авиации и космоса.

Одно из самых популярных предложений – костюмированная экскурсия с анимационной программой «Крепостной театр „Ожившая старина“» с барыней в роли гида.

Ловите подсказку: когда будете разглядывать солнечные часы в цветнике усадьбы, непременно загадайте желание! Говорят, сбывается!

В селе Давыдово Камешковского района с 1980 года работает единственный в мире музей, посвященный выдающемуся композитору и одаренному химику Александру Бородину.

Фото: vladimirtravel.ru

Впервые Бородин приехал в Давыдово по приглашению своего ассистента и «приемного сына по духу» Александра Дианина летом 1877 года. Александр Порфирьевич был так очарован этим местом, что возвращался сюда с семьей еще дважды: в 1878 и 1879 годах. Всякий раз из Москвы в Давыдово по просьбе композитора привозили фортепиано, чтобы он продолжал сочинять. Именно здесь Бородин создал многие арии к опере «Князь Игорь», а песни местных крестьян включил в сцену «Хор поселян». Обратите внимание, что экскурсии в музее Бородина проводятся по предварительной записи.

По следам Солженицына

Поселок Мезиновский Гусь-Хрустального района рекомендуем посетить тем, кто любит творчество Александра Солженицына. 1956 и 1957 годы писатель, только что вернувшийся из ссылки, провел в деревне Мильцево. Он квартировал у местной жительницы Матрены Захаровой и преподавал математику и физику (электротехнику) в Мезиновской школе.

Позже Солженицын написал об этом периоде своей жизни рассказ «Матренин двор».

В 1994 году писатель побывал в Мезиновском, посетил новую школу (старую, в которой он учительствовал, тогда уже снесли) и провел «классный час» для старшеклассников в одном из кабинетов. В 2003 году этот кабинет отдали под школьный музей Солженицына. В 2013 году рядом со школой поставили копию Матрениной избы (оригинальная постройка сгорела в пожаре).

В музее экспонируются принадлежавшие Солженицыну вещи – фотоаппарат, учебник с пометками, атлас, самиздатовские книги и др. В сенях висят фотографии, сделанные писателем, в том числе два фотопортрета Матрены.

На экскурсиях вам расскажут про жизнь и творчество Нобелевского лауреата и про судьбу Матрениной избы, на мастер-классах покажут, как ткали половики в русских деревнях, и познакомят с искусством красилей.

Важная деталь: поскольку среди гидов есть ученики и часть экскурсий проходит на территории школы, нужно сообщить о своем визите заранее. Зато все экскурсии бесплатные!

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Сподвижник императоров из Черкутино

Фото: https://vladimirtravel.ru

Еще одно место, которое обязательно должны посетить пытливые туристы, влюбленные в отечественную историю, – это село Черкутино Собинского района. Здесь у них есть возможность узнать больше об одном из самых выдающихся российских реформаторов, основоположнике юридической науки Михаиле Сперанском. Уроженец села Черкутино, сын бедного сельского священника сделал головокружительную карьеру, взобравшись благодаря своим способностям на вершину власти, был сподвижником сразу двух царей, кодифицировал российское законодательство. Его идеи оказали влияние на судьбу империи. Какую роль он сыграл в отечественной истории, вам расскажут в музейно-выставочном зале имени Сперанского.



У гостей есть возможность совершить удивительную прогулку по волостному селу Черкутино начала XIX столетия и увидеть, кроме прочего, отчий дом Сперанского. Сквозь столетия вас перенесут очки виртуальной реальности.

А еще вас пригласят пройтись пешком по Черкутино, которое, между прочим, в 2019 году стало победителем конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области». На маршруте вы увидите дом, который Михаил Сперанский построил для своей сестры, храм, в котором он в отрочестве помогал своему батюшке на праздничных службах, дуб, в тени которого мальчик любил сидеть и размышлять.

Поклонникам мастер-классов предлагают научиться писать гусиным пером и заодно потренироваться в каллиграфии, используя церковнославянские прописи.

Деревня как источник силы

Музейно-выставочный центр имени Владимира Солоухина открылся в 2021 году в селе Алепино Собинского района. Писатель с юных лет был влюблен в свою малую родину. Эта любовь предопределила и его будущее в литературе: Солоухин сделал главным объектом своего творческого исследования российскую деревню.

Музейно-выставочный центр построили по аналогии с родным домом поэта и прозаика: первый этаж – из камня, второй – из дерева (фамильный дом, кстати, тоже можно посмотреть – он стоит на соседней улице). Благодаря экспозициям музея у посетителей есть возможность проследить историю села с XVI века, увидеть старинные предметы быта, собранные с помощью местных жителей, побывать в интерьерах деревенской комнаты XIX-XX веков и в воссозданном сотрудниками рабочем кабинете Солоухина. Дочь писателя передала в центр множество личных вещей писателя – от рукописей и проигрывателя до сундука и рабочего стола.

Напротив дома писателя стоит церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в которой его крестили. На алепинском кладбище – могила Солоухина.

Не забудьте созвониться с музеем перед тем, как соберетесь в дорогу. Кстати, на мастер-классах музея можно приготовить в русской печи пельмени «По-суворовски» – по рецепту полководца, сделать свечи (небольшое свечное производство было у деда Солоухина) или ароматические саше.

Дополнительный повод побывать на родине Солоухина: в 2024 году селу Алепино вручили Гран-при конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области».

Секреты провизоров и шедевры стеклодувов

Фото: https://vladimirtravel.ru

В музее «Огни Владимира» вы узнаете, каково это было – жить в «темные времена», как эволюционировали осветительные приборы — от лучин, жаровен, жирников и «летучих мышей» до современных светодиодных ламп, и для чего добропорядочные горожане брали с собой на вечерние прогулки фонари. Музей интерактивный, так что некоторые экспонаты вам разрешает потрогать руками. На мастер-классах можно подписать открытку гусиным пером, декорировать свечу лепкой или же расписать деревянный предмет на выбор — погремушку, матрешку, ложку, игрушечную лошадку.



Вам интересно знать, как готовили различные целебные снадобья и пилюли в старину? Если да, то смело вписывайте в свой туристический чек-лист «Старую аптеку» во Владимире. Любопытно, что здание, в котором находится музей, хоть и строилось в конце XVIII века как флигель губернаторского дома, еще в 1805 году было отдано под аптеку. И провизоры властвовали в нем вплоть до 2010 года!

Впрочем, не будем раскрывать детали – об истории этой конкретной аптеки, как и об истории аптечного дела в Российской империи, вам поведают на экскурсии в первом, «торговом зале» музея. В витринах зала выставлены различные колбы, пробирки, мензурки, реторты, а также деньги царских времен и коллекция винтажных флаконов из-под духов (когда-то именно провизоры придумывали и продавали парфюм). Два других зала стилизованы под кабинет провизора и его комнату отдыха. Здесь речь будет идти о быте аптекарей.

В четвертом зале проводят мастер-классы. Вас могут научить делать свечи, мыло, авторский парфюм или же ароматические саше – в зависимости от того, в какой день вы окажетесь в музее. Уточнить тему мастер-класса и приобрести билеты лучше заранее.



Есть две причины побывать в музее хрусталя и стекла XVIII–XXI веков, расположившемся в Троицкой церкви Владимира. Во-первых, для того, чтобы как следует рассмотреть само здание. Это старообрядческий храм, проработавший совсем недолго: с 1916 по 1928 годы. После его закрытия помещения церкви занимал сначала архив, затем кинотеатр, а в 1950-х годах сюда вселился… цыганский табор.

В начале 1970-х годов храм отреставрировали и отдали под музей хрусталя и стекла. И это вторая причина, по которой вы должны прийти сюда: сегодня под церковными сводами экспонируются авторские работы из стекла и хрусталя, над которыми «колдовали» лучшие мастера Гусевского хрустального завода! Хрупкие экспонаты в лучах подсветки выглядят поистине волшебно! На мастер-классе гостям музея открывают «секрет стеклодела».