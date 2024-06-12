В Суздале пройдет масштабный фестиваль автотуризма Абунафест 2024

Четвертый ежегодный фестиваль автотуризма и путешествий Абунафест пройдет с 12 по 16 июня во Владимирской области. Место проведения фестиваля – жемчужина Золотого кольца России – город-заповедник Суздаль, отмечающий в 2024 году тысячу лет со дня основания.

Абунафест – крупнейший автотуристический фестиваль по количеству гостей и ожидаемое событие для путешественников. Абунафест 2023, проходивший в Нижнем Новгороде, посетили более 4000 человек со всей России.

Гости фестиваля Абунафест – самостоятельные автотуристы, путешественники с домами на колесах и туристы с палатками. Каждый год количество посетителей фестиваля растет, отражая ежегодное увеличение интереса к автотуризму в России.

В 2024 году аудитория Абунафест расширится – впервые на территории фестиваля организована палаточная гостиница, открывающая доступ к мероприятию для гостей, путешествующих налегке. Для проживания можно арендовать как простую палатку, так и комфортабельный глемпинговый шатер.

Фестиваль Абунафест будет органично вписан в праздничную программу, приуроченную к тысячелетию Суздаля; он тесно переплетается с другими событиями в честь грандиозного юбилея города, которые также будут интересны для туристов.

Помимо развлекательной программы на фестивале, гостям доступны специальные экскурсионные программы по Суздалю и Владимирской области. Значительная часть гостей фестиваля – семейные путешественники с детьми, поэтому особое внимание уделено занятиям, которые будут интересны самым маленьким членам семьи.

Что нужно знать о фестивале Абунафест 2024: Когда? 12 – 16 июня Где? В Суздале – одном из самых красивых городов Золотого кольца России. Координаты места проведения фестиваля — 56.399684, 40.449085 Сколько? Стоимость билета — 3 000 рублей

Рассвет в Суздале Фото: Андрей Белавин / фотохостинг rtraveler.ru

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