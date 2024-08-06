Откуда из России дешевле всего улететь за границу в сентябре?

По данным билетных сервисов, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды оказались в лидерах городов с бюджетными рейсами за рубеж в следующем месяце.

Например, из северной столицы до Минска можно будет долететь в сентябре всего за 3,7 тысяч рублей, судя по данным «Авиасейлс», которые приводит «Коммерсант».

Отправиться в казахстанский Актау из Минеральных Вод и обратно можно будет купив билет стоимостью от 9,6 тысяч рублей, а цена билета до Рима из этого же российского города в одну сторону будет начинаться от 13 тысяч рублей. Из европейских направлений Италия остаётся самой популярной для россиян страной, хоть и добираться сейчас до неё приходится с пересадками. Например, долететь до Венеции из Сочи в сентябре с одной пересадкой можно будет начиная от 11,7 тысяч рублей.

Желающим отправиться в бархатный сезон в ближайшее зарубежье, перевозчики советуют присмотреться к Казахстану, Армении и Грузии. Билеты на эти направления из Сочи, Минвод и Казани начинаются от 5,7-7 тысяч рублей.

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В Турцию и Объединенные Арабские Эмираты дешевле всего будет отправиться из Сочи, а в Китай из Екатеринбурга или Владивостока – до Пекина и Харбина соответственно.

Из столицы самый бюджетный зарубежный рейс в следующем месяце отправится в Баку – стоимость его будет начинаться от 9,7 тысячи рублей.