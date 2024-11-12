«Откуда такая цена?»: авиакомпании будут вынуждены пояснять стоимость билетов

В 2024 году средний чек на авиабилеты вырос на 22%, при этом этом самый значительный подъем наблюдался именно в стоимости внутренних перелетов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и министерство транспорта направили авиаперевозчикам письмо с требованием объяснить «подходы к ценообразованию», рассказали в Ассоциации Туроператоров России.

Больше всего министерство и ФАС волнует именно формирование стоимости для пассажиров эконом-класса: они попросили перевозчиков описать методику «определения минимальных, максимальных и промежуточных тарифов с обоснованием метода их ценообразования».

«ФАС и Минтранс рекомендуют увеличить разнообразие тарифных групп с подробным описанием каждой из них. Это поможет реализовать удобное продуктовое предложение дополнительных услуг пассажирам», – говорится в документе.

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Госорганы также предложили авиакомпаниям «проработать подходы к реализации распродажных акций и других мероприятий со снижением цен».

Ранее мы писали, что независимое исследование данных клиентов T-Банка показало, что средний чек авиабилетов в этом году вырос на 22%. При этом самый заметный рост цен наблюдался на внутренние перелёты, которые подорожали на 15%, а средний чек на международные направления поднялся лишь на 8%.

Федеральные службы также дали авиаперевозчикам рекомендации на тему проведения коммерческой политики. Однако эксперты опасаются, что это вызовет лишь обратный эффект: в условиях рыночной экономики и дефицита флота, контроль за ценами может лишить коммерческие компании стимула работать и привести к монополизации.

Авиакомпании подтвердили «Вестнику АТОР», что получили документ и изучают его. Перевозчики не считают существующие методы ценообразования «несправедливыми» – в первую очередь стоимость билетов определяется согласно принципам рынка, с учётом санкций, удорожания обслуживания самолетов и других факторов, отметили представители авиакомпаний.