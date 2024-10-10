Отправляемся «На Дачу»: гастрономический проект, сделанный со вкусом и теплом

«На Даче» – загородный проект Дмитрия Парикова, бренд-шефа ресторанов Владимира Перельмана, запущенный летом 2023 года.

В часе езды от Москвы, в деревне Ожигово расположено уютное гастрономическое пространство для проведения загородных мероприятий в формате chef’s table – на личном дачном участке Дмитрия Парикова. Здесь регулярно проводятся тематические ужины – один-два раза в месяц.

Проект «На Даче» впервые обрадовал гостей в июне 2023 года. Идея проекта принадлежит непосредственно Дмитрию Парикову и его жене Анне. За дизайн пространства отвечал лично бренд-шеф, и когда постройка была готова, Дмитрий сделал ремонт своими руками, а также создал особо настроение пространства с помощью винтажной мебели и интерьерных деталей.

«На Даче» – это круглогодичное загородное пространство с домашним уютом и незабываемым гастрономическим опытом. Проект создан с целью погружения в дачную историю и получения эстетического удовольствия, где блюда преимущественно готовятся на огне, из винилового проигрывателя звучит приятная музыка, а гости общаются между собой. Создание настроения имеет ключевое значение, и именно на даче есть возможность уйти от высокой гастрономии, погрузившись в расслабленную атмосферу на природе.

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Фото: Гастрономический проект Дмитрия Парикова «На Даче»

На даче у бренд-шефа есть свой погреб, в котором хранятся соленья, маринады, варенье и настойки собственного приготовления. На территории участка разбит сад с цветами и небольшой огород, где выращиваются пряные травы и сезонные овощи, а также теплица с перцами, огурцами и помидорами.

Здесь можно прогуляться по лесу, отвлечься от городской суеты и провести время в окружении домашней обстановки. Ближайший выезд «На Дачу» с последующим ужином состоится 19 октября – следить за анонсами можно в телеграм-канале проекта.