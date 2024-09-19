Отпуск не поможет справиться с выгоранием

По мнению терапевта, помочь в таком случае может только баланс в сфере отдыха и работы.

Путешествия не помогут справиться с выгоранием, заключили учёные. В новом исследовании, опубликованном в «Журнале профессионального здоровья», было отмечено, что эффект от отпуска не настолько значительный, как хотелось бы, и полностью исчезает уже через 2-4 недели после возвращения на работу.

Исследователи пришли к выводу, что имеет значение не длина отпуска, а его качество. Поэтому есть смысл разбивать отдых на несколько блоков в течение года – например, по 10 дней. Восстанавливаться также важно и в неотпускное время, качественно отдыхая в выходные и по вечерам, а также делая короткие перерывы в течение дня.

Терапевт Наталья Леонтьева отметила в разговоре с RuNews24, что нивелировать стресс и усталость в работе можно, если чётко определить основные цели и приоритеты, прежде чем приступить к рабочим задачам – это поможет сосредоточиться на важном и избежать лишней суеты.

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«Большие задачи могут казаться непреодолимыми, поэтому разделите их на более мелкие блоки. Так вы сможете постепенно выполнять задачи и не чувствовать себя перегруженным», – посоветовала терапевт.

Между тем, необходимо определить время для отдыха и работы, не забывать про основные потребности в виде качественного сна и правильного питания. Поддерживать эмоциональное равновесие важно – для этого нужно учиться не переутомляться и находить время для семьи, друзей и хобби.