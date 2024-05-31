Паломницу отказались пустить на рейс из-за бутылки святой воды

Теперь россиянка будет судиться с авиакомпанией.

Россиянку не пустили на рейс из-за бутылки святой воды, которую она пыталась пронести с собой. В итоге женщина обратилась в полицию с жалобой на сотрудников аэропорта Шереметьево, пишет Regnum.

41-летняя Ася Радуга возвращалась в Кемерово из Москвы после паломнической поездки в Покровский монастырь к мощам святой Матроны. Однако в зону вылета ее не пустили — причиной стала бутылка святой воды.

«Это была святая вода из храма, где хранятся мощи Матроны Московской. Вот, они сказали, либо выпейте, либо вылейте, либо купите на нее багаж, либо в камеру хранения сдайте. И мы минут 40 вот так с ними тягались. Да как так?! Как такое быть может?! Это же не кислота, это же святая вода», — пожаловалась Ася.

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Спустя сорок минут женщина согласилась выпить воду — но потом ее повели в комнату досмотра, а вещи заново отправили на ленту интроскопа. И когда пассажирка побежала на рейс, оказалось, что самолет уже улетел.

Вернуться домой Асе удалось только с третьего раза — на следующий рейс ее не пустили потому, что багаж якобы не был упакован пленкой. Обратный билет женщине купила православная организация, которая помогала ей совершить паломничество к мощам святой Матроны. Она также оплатила паломнице гостиницу — лететь пришлось уже на следующий день.

Ася Радуга обратилась в полицию — но там отказались принимать претензию пассажирки. Теперь она планирует судиться с авиакомпанией, не пустившей ее на два рейса подряд. Представители перевозчика ситуацию пока не комментировали.