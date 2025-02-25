авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Пара россиян напилась перед вылетом в Египет и попала под арест

Пара россиян напилась перед вылетом в Египет и попала под арест

Вместо отдыха они будут находиться в спецприемниках.

Пара россиян напилась перед полетом в Египет и едва не сорвала рейс. В итоге незадавшихся туристов арестовали, рассказали в УТ МВД России по Уральскому федеральному округу.

44-летний мужчина из Челябинска и его 48-летняя подруга собирались лететь из Екатеринбурга в Хургаду. Они приехали в аэропорт Кольцово, прошли регистрацию, сели в кафе и заказали алкогольные напитки. На посадку в самолет туристы заходили уже пьяные. В салоне мужчина начал конфликт: один из пассажиров случайно задел его плечом, и челябинец начал ругаться матом. Вскоре к нему присоединилась и спутница. По словам очевидцев, пара нарушала общественный порядок и не реагировала на замечания.

В итоге члены экипажа вызвали на борт полицию. Сотрудники надели на дебоширов наручники и отвели в отдел, где в отношении обоих составили административные протоколы. Суд приговорил мужчину к семи, а женщину — к пяти суткам ареста.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025