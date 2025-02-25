Пара россиян напилась перед вылетом в Египет и попала под арест

Вместо отдыха они будут находиться в спецприемниках.

Пара россиян напилась перед полетом в Египет и едва не сорвала рейс. В итоге незадавшихся туристов арестовали, рассказали в УТ МВД России по Уральскому федеральному округу.

44-летний мужчина из Челябинска и его 48-летняя подруга собирались лететь из Екатеринбурга в Хургаду. Они приехали в аэропорт Кольцово, прошли регистрацию, сели в кафе и заказали алкогольные напитки. На посадку в самолет туристы заходили уже пьяные. В салоне мужчина начал конфликт: один из пассажиров случайно задел его плечом, и челябинец начал ругаться матом. Вскоре к нему присоединилась и спутница. По словам очевидцев, пара нарушала общественный порядок и не реагировала на замечания.

В итоге члены экипажа вызвали на борт полицию. Сотрудники надели на дебоширов наручники и отвели в отдел, где в отношении обоих составили административные протоколы. Суд приговорил мужчину к семи, а женщину — к пяти суткам ареста.

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