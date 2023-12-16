Париж возглавил рейтинг 100 лучших городов мира по версии Euromonitor International

Французская столица лидирует в рейтинге третий год подряд.

Французская столица уже третий год подряд занимает первое место в рейтинге 100 лучших городских направлений по версии Euromonitor International.

Рейтинг составляется так: сравниваются 55 показателей по шести «ключевым направлениям» – экономическая эффективность и эффективность бизнеса туристической деятельности, туристическая инфраструктура, туристическая политика и привлекательность, здоровье и безопасность, а также устойчивое развитие.

Второе место в рейтинге занял Дубай, Мадрид оказался на третьем месте, а Токио – на четвертом. При этом, японская столица впервые вошла в первую десятку благодаря улучшению развития туристической инфраструктуры. Замыкает пятерку лучших Амстердам.

Всего в топ-100 рейтинга вошли 63 европейских города, и 12 из них оказались в топ-20. Новичками в списке этого года являются Вашингтон (48-е место), Монреаль (68-е место), Сантьяго в Чили (88-е место) и литовский Вильнюс (92-е место).

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«Париж сохранил за собой титул ведущего города мира благодаря исключительным показателям по всем основным критериям», – Надежда Попова, старший менеджер по лояльности Euromonitor International.

В отчете показано, что в 2023 году международные поездки продолжили активно восстанавливаться: количество поездок выросло на 38 процентов, а к концу года прогнозируется, что отрасль заработает 1,5 миллиарда евро.

Согласно отчету, составленному совместно с информационной компанией Lighthouse, Стамбул является самым популярным зарубежным направлением в мире: количество международных прибытий – 20,2 миллиона человек, что на 26 процентов больше, чем в 2022 году.

Следующим идет Лондон с 18,8 млн прибывших. Третье место – Дубай (16,8 млн).

В исследовании говорится, что важной вехой в восстановлении туристической отрасли в 2023 году станет возобновление китайских международных поездок после отмены правительственного карантина.