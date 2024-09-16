Пассажир напал на бортпроводника, который не пускал его в туалет

Причиной конфликта стал запрет на посещение санузла в момент взлета.

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Пассажир самолета авиакомпании Asiana Airlines напал на бортпроводника, который запретил его товарищу идти в туалет в момент взлета. Рейс, на котором произошел конфликт, 5 сентября следовал из Сеула (Южная Корея) в Лос-Анджелес (США). В тот момент, когда лайнер уже готовился ко взлету, один из пассажиров в нарушение правил собрался в туалет.

Бортпроводник попытался помешать этому, однако столкнулся с агрессией со стороны нарушителя и его товарища. Несмотря на конфликт на борту, пилоты продолжили взлет. Получил ли какие-либо травмы бортпроводник, на данный момент не известно. Однако полиция не стала задерживать агрессоров после посадки в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что пассажиры — мужчина и женщина — подрались из-за подлокотника в самолете, который летел из Чебоксар в Москву.