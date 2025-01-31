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Пассажир с мачете устроил резню в поезде «Томск — Адлер»

Пассажир с мачете устроил резню в поезде «Томск — Адлер»

Маргарита / фотохостинг Russian Traveler

Он ранил двух человек и пытался напасть на полицейских.

Мужчина с холодным оружием, похожим на мачете, напал на пассажиров поезда «Томск — Адлер». Затем он пытался отбиться ножом от полицейских, но те скрутили его, пишет Telegram-канал Baza.

Дебош в поезде устроил 67-летний россиянин. Он попросил своих соседей выйти из купе, а когда те отказались, достал нож и ранил мужчину и женщину. На крики прибежали проводники и вызвали полицию. Поезд экстренно остановили на станции Барабинск в Новосибирской области. 

Когда в вагон зашли полицейские, неадекватный пассажир прятался на верхней полке. Он попытался напасть на силовиков, но те все же скрутили его и выволокли из купе. На мужчину возбудили дело по статье о покушении на убийство, пострадавших отправили в больницу.

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