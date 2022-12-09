Пассажира поезда оштрафовали за то, что он резко откинул спинку кресла

Своим неосторожным движением китаец сломал ноутбук соседу сзади.

В Китае пассажира поезда, резко откинувшего спинку кресла, оштрафовали на 3 300 юаней (30 000 рублей). Мужчина повредил ноутбук своего соседа сзади, пишет Business Insider.

Студент из китайского города Ухань в дороге работал за новым ноутбуком. Это оказалось плохой идеей: пассажир, сидевший перед ним, в какой-то момент откинул спинку своего сиденья и случайно сломал компьютер.

Студент пожаловался на случившееся сотрудникам полиции, и те попытались достичь соглашения о денежной компенсации между двумя пассажирами. Однако китаец, сломавший ноутбук, отказался платить.

В итоге студент подал в суд на соседа по вагону, потребовав 4 700 юаней (42 000 рублей) для покрытия расходов на ремонт ноутбука. Народный суд обязал ответчика выплатить немного меньшую сумму — 3 300 юаней.

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