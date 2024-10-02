Пассажирам самолета подали хлеб, испеченный из древней пшеницы

На борту рейса Turkish Airlines, вылетевшего из Стамбула в Нью-Йорк 22 сентября, пассажиры бизнес-класса смогли попробовать необычный исторический продукт — хлеб, испечённый из древней пшеницы, выращенной в Гёбеклитепе, одном из старейших археологических памятников мира. Пшеница, возраст которой насчитывает тысячи лет, была обнаружена в ходе раскопок в Стоун-Хиллз, недалеко от Шанлыурфы.

Для создания этого особого продукта авиакомпания работала в сотрудничестве с известным турецким шеф-поваром Омуром Аккором и академиком Четином Шенкулом.

Хлеб подавали горячим перед основным блюдом, упакованным в специальный пакет вместе со сливочным и оливковым маслом, предлагая его пассажирам бизнес-класса.

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Как заявили в авиакомпании, проект акцентирует внимание на роли Гёбеклитепе в развитии сельского хозяйства Анатолии 12 000 лет назад, что существенно изменило пищевые привычки и социальную структуру общества того времени.