Пассажирку сняли с рейса из-за аллергии на моллюсков

Женщине предложили новый билет на другой рейс через пять часов.

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Пассажирка Элли Брелис пожаловалась, что ее сняли с рейса авиакомпании Delta Air Lines (США) из-за аллергии на моллюсков. Это произошло во время полета в Бостон, куда она направлялась к врачу по поводу этой аллергии. Брелис заранее сообщила стюардам о своем состоянии здоровья, и отметила, что недавно испытала «легкий анафилактический шок» во время другого рейса.

Это заявление вызвало беспокойство на борту, так как в меню бизнес-класса, где она находилась, были блюда из моллюсков. Команда приняла решение высадить пассажирку, предложив ей новый билет на рейс через пять часов, в котором отсутствовали блюда из морепродуктов. Однако Брелис предпочла лететь другим перевозчиком и поделилась своей историей в соцсетях.

Мнения разделились: одни считают, что Delta Air Lines должны компенсировать стоимость билета и дополнительные расходы, вызванные аллергией, другие утверждают, что у авиакомпании не было выбора, так как безопасность пассажиров важнее. Брелис признает, что аллергия создает ей проблемы во время путешествий, но настаивает на своем праве летать, несмотря на ограничения в питании.

Ранее сообщалось, что японских сумоистов сняли с рейса из-за перевеса самолетов.