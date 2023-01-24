Пассажиру самолета пригрозили уголовным делом из-за часов за 3 000 000 рублей

Мужчина прилетел с ними в Москву из Турции.

Россиянина, прилетевшего из Турции с часами за 3 000 000 рублей, остановили на территории «зелёного» коридора в Шереметьево. Мужчине грозит уголовное дело о контрабанде, рассказала радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь Шереметьевской таможни Анна Евтушенко.

По ее словам, во время таможенного контроля выяснилось, что турист пытался провезти в своем багаже наручные часы швейцарской марки Breguet в фирменной упаковке.

Он сообщил, что приобрёл их для себя в Турции за 823 тыс. лир, и о необходимости таможенного декларирования дорогостоящего товара не знал, — сказала Евтушенко.

Тем не менее, мужчина может понести за аксессуар уголовную ответственность. Сейчас проводится таможенная экспертиза, по итогам которой могут возбудить дело о контрабанде (ст. 226.1 УК РФ).

Часы, которые перевозил мужчина Фото: пресс-служба Шереметьевской таможни

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Все, кто прибывает в Россию, обязаны пройти таможенный и пограничный контроль. Пограничники проверяют документы и тем самым борются с нелегальной миграцией, а сотрудники таможни следят, чтобы люди не ввозили незадекларированные товары и запрещенные предметы. Они контролируют, что человек ввозит и вывозит из России и могут потребовать, чтобы путешественник открыл чемодан, или проверить его содержимое через рентгеновский прибор — интроскоп.

В отличие от пограничников, таможню интересует не содержимое гаджетов, а их цена. Им важно, чтобы люди декларировали товары, которые везут на продажу, и покупки, которые не вписываются в беспошлинный лимит. Ну и, конечно, чтобы никто не ввозил в страну запрещенные предметы.

Фото: Unsplash

По закону, если человек прилетает в Россию самолетом, ему не нужно декларировать покупки для личного пользования весом до 50 килограммов и общей стоимостью до 10 000 €⁣ (746 625 рублей). Если он въезжает по суше или морем — до 31 килограмма общей стоимостью до 1000 €⁣ (74 663 рублей). Таможенники могу проверять у людей чеки на новые вещи.

Когда человек возвращается в Россию из-за рубежа, он дважды проходит таможенный контроль: сначала за границей, потом в РФ. При этом важно учитывать, что у каждого государства свои ограничения на ввоз и вывоз алкоголя, лекарств, продуктов и других вещей.

В зоне таможенного контроля есть два коридора — зеленый и красный. В красный отправляются граждане, которым надо задекларировать товары (если они, к примеру, выше указанной стоимости). Через зеленый идут путешественники, которым нечего декларировать. Но у них (как случилось с мужчиной с часами) все равно могут проверить багаж.