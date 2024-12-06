Круизный корабль компании Swan Hellenic с россиянами на борту должен был достичь берегов Антарктиды в ноябре, но из-за поломки двигателя продолжить путь не смог. Разочарованные туристы из России устроили голодовку после отказа компании полностью компенсировать неудавшийся тур.
Двое российских пассажиров круизного лайнера SH Diana решили снова испытать судьбу и отправились в Антарктиду на том же судне. Отплытие было запланировано уже на этой неделе.
Что произошло?
Раннее круизная компания предложила путешественникам возврат 50% стоимости путешествия за сорванные планы по посещению Антарктиды. Также туристы могли воспользоваться 65% скидкой на следующий тур от компании Swan Hellenic. По словам некоторых пассажиров, они копили на тур стоимостью 1,2 миллиона рублей годами, но плавания мечты не вышло: из-за неисправности судно замедлило ход, и капитан принял решение вернуться в Аргентину.
Некоторые пассажиры из России и Китая восприняли новость негативно и потребовали от компании возврат полной стоимости тура, а после отказа устроили голодовку. Одного россиянина даже попытались выпроводить с корабля за «наведение беспорядков» – китайские туристы тоже подключились к «бунту». К счастью, массовых недовольств удалось избежать, и к началу этой недели конфликт был исчерпан — сообщается, что у всех туристов к компании претензий больше нет.
Двое пассажиров из России сообщили порталу TourDom, что отправились в новое путешествие в Антарктиду с 3 по 13 декабря на том же корабле. Речь идёт о генеральном директоре туроператора ITM group Константине Малькове и его супруге – в круизе он собирался отпраздновать свой юбилей. Представители компании сообщили, что во время стоянки в Ушуайе (Аргентина) корабль прошёл полную проверку и полностью исправен.
«Всей команде „Дианы“ и компании Swan Hellenic огромное спасибо, а форс-мажорные ситуации случаются, никто от этого не застрахован. Насколько я понимаю, корабль проверен и отремонтирован, он принимает новую партию гостей, так что все хорошо», – рассказал Мальков.
По словам туриста, других россиян из предыдущего круиза на борту он больше не встретил – только китайцев и австралийцев.
Читайте также
Пассажиры неудавшегося круиза в Антарктиду отправились туда снова – на том же лайнере
Обратный билет не сгорит: новый приказ позволит спокойно опаздывать на самолёт
Какие страны в Латинской Америке предпочитают россияне?
Северное сияние, терем Деда Мороза, лыжи, хайкинг и фестивали: 6 причин посетить Мончегорск и озеро Имандра
Испания усложняет жизнь туристам: в стране новые правила