Что произошло?

Раннее круизная компания предложила путешественникам возврат 50% стоимости путешествия за сорванные планы по посещению Антарктиды. Также туристы могли воспользоваться 65% скидкой на следующий тур от компании Swan Hellenic. По словам некоторых пассажиров, они копили на тур стоимостью 1,2 миллиона рублей годами, но плавания мечты не вышло: из-за неисправности судно замедлило ход, и капитан принял решение вернуться в Аргентину.

Некоторые пассажиры из России и Китая восприняли новость негативно и потребовали от компании возврат полной стоимости тура, а после отказа устроили голодовку. Одного россиянина даже попытались выпроводить с корабля за «наведение беспорядков» – китайские туристы тоже подключились к «бунту». К счастью, массовых недовольств удалось избежать, и к началу этой недели конфликт был исчерпан — сообщается, что у всех туристов к компании претензий больше нет.