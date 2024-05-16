Пассажиры подрались в самолете из-за кондиционера

Инцидент произошел в момент посадки авиалайнера.

Два пассажира, летевших на самолете компании Eva Air (Тайвань), подрались прямо на борту из-за работающего кондиционера. Инцидент произошел в момент посадки авиалайнера: один из пассажиров включил кондиционер, но его сосед, сидевший рядом, попытался его выключить.

Это привело к конфликту, который быстро перерос в драку. Первый пассажир толкнул второго на пол салона самолета и начал его бить. При этом в авиакомпании не стали раскрывать, что произошло с драчунами после инцидента.

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