авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Пассажиры подрались в самолете из-за кондиционера

Фото: Unsplash

Инцидент произошел в момент посадки авиалайнера.

Два пассажира, летевших на самолете компании Eva Air (Тайвань), подрались прямо на борту из-за работающего кондиционера. Инцидент произошел в момент посадки авиалайнера: один из пассажиров включил кондиционер, но его сосед, сидевший рядом, попытался его выключить.

Это привело к конфликту, который быстро перерос в драку. Первый пассажир толкнул второго на пол салона самолета и начал его бить. При этом в авиакомпании не стали раскрывать, что произошло с драчунами после инцидента.

Ранее в аэропорту Минеральных Вод скончался пассажир, которого сильно избили в самолете.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024