Пассажиры подрались в самолете из-за кондиционера

Инцидент произошел в момент посадки авиалайнера.
Два пассажира, летевших на самолете компании Eva Air (Тайвань), подрались прямо на борту из-за работающего кондиционера. Инцидент произошел в момент посадки авиалайнера: один из пассажиров включил кондиционер, но его сосед, сидевший рядом, попытался его выключить.
Это привело к конфликту, который быстро перерос в драку. Первый пассажир толкнул второго на пол салона самолета и начал его бить. При этом в авиакомпании не стали раскрывать, что произошло с драчунами после инцидента.
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