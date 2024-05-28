Пассажиры подрались в самолете из-за подлокотника

Инцидент произошел на рейсе из Чебоксар в Москву.

Пассажиры — мужчина и женщина — подрались из-за подлокотника в самолете, который летел из Чебоксар в Москву. Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая: вначале пассажиры начали словесную перепалку, а затем она быстро переросла в драку. Бортпроводники сообщили о случившемся капитану воздушного судна, который потребовал от дебоширов прекратить рукоприкладство.

Однако ни один из участников конфликта не пожелал уступить, и капитан сообщил по радиосвязи о наличии двух деструктивных пассажиров на борту. По прибытии в аэропорт «Шереметьево» мужчину и женщину встретили сотрудники полиции. После того как буйных путешественников увели в отделение, они помирились.

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Ранее сообщалось, что россияне стали чаще устраивать дебоши во время полета: в 2023 году с самолетов сняли на 14% больше пассажиров, чем годом ранее.