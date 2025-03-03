Пассажиры самолета застряли в Дагестане из-за помады стюардессы

Сотрудница авиакомпании «Победа» попала в больницу по причине неудавшегося макияжа.

Пассажиры авиакомпании «Победа» не смогли попасть на рейс из Махачкалы на прошлой неделе из-за неудачной попытки накраситься одной из стюардесс. Историей поделились в Telegram-канале «Авиаторщина».

Неприятная ситуация произошла с 18-летней бортпроводницей, чьё имя осталось неназванным. Сообщается, что во время рейса DP-6923 из Москвы в Махачкалу девушка решила накраситься. В этот момент она находилась в переднем вестибюле Boeing 738 и привычно потянулась за помадой, однако что-то пошло не так – стюардесса резко ударилась головой о выдвижной столик. Девушке предположительно стало плохо, у неё потемнело в глазах. Стюардесса присела и даже на какое-то время почувствовала себя лучше, но вскоре эпизод с помутнением повторился, и экипажу пришлось прибегнуть к помощи медиков на борту. Они поставили сотруднице «Победы» предварительный диагноз: защемление шеи и кровоизлияние.

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Командир боинга принял решение продолжить путь в Дагестан, но запросил спрямление (т.е. возможность укоротить маршрут полёта без следования запланированной траектории). Самолет экстренно приземлился на аэродроме в Махачкале, где стюардессу уже ждала карета скорой помощи.

Бортпроводницу доставили в Центральную районную больницу Каспийска, где ей диагностировали растяжение связок шейного отдела позвоночника и сильный ушиб: к счастью, кровоизлияния у девушки не обнаружили. Стюардесса осталась в больнице на стационарном лечении.

Однако из-за отсутствия резервного бортпроводника в Махачкале, в авиакомпании было принято решение взять на обратный рейс до Москвы лишь 150 пассажиров – по правилам перевозчики в таких случаях вынуждены ограничивать пассажирскую нагрузку. Около 30 путешественникам пришлось дожидаться следующих рейсов до Шереметьево: некоторые попали на рейс «Аэрофлота» через два часа, а другие почти пять часов дожидались самолета «Победы».