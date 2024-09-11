Пенсионер отправился в плавание на плоту и его унесло в море

Мужчину удалось спасти в пяти километрах от берега вблизи города Туапсе.

Пенсионер из Краснодара отправился в субботу в морское путешествие по акватории Черного моря вблизи курортного посёлка Джубга в Краснодарском крае. Пожилой мужчина путешествовал на самодельном плоту – своими силами он установил на нём мачту и парус, сообщает Telegram-канал Кубань-СПАС.

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Однако ближе к вечеру поток сильного ветра начал уносить мужчину в открытое море. Ему удалось обратиться за помощью к спасателям, которые обнаружили самодельное плавательное средство в 5 километрах от берега. Пенсионера эвакуировали с плота до наступления темноты. На берег спасатели возвращались уже в условиях ограниченной видимости, отмечается в сообщении.

Турист сам принял решение оставить свое судно в море. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.