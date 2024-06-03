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Перед летним сезоном в Карелии вырос спрос на работников туризма

Перед летом в Карелии на треть возрос интерес к специалистам в области туризма и секторе питания. Информацию за май собрали эксперты с ресурса по подбору персонала hh.ru.

За последний месяц на hh.ru было размещено больше двухсот предложений о работе (причем, требуются специалисты как на частичную занятость, так и на гибкий график работы – от четырех часов в день).

Больше всего вырос спрос на профессионалов кулинарного дела и пекарей – на 33%, это наибольший рост среди всех специальностей. Следом, с увеличением на 49%, идет потребность в администраторах ресторанов и кафе.

Согласно информации, полученной от hh.ru, наблюдается значительный рост в спросе на рабочую силу со стороны местных предприятий, особенно перед началом летнего периода. В частности, уборщики занимают третью позицию в рейтинге наиболее востребованных специалистов, с увеличением спроса на 62%. Также, отмечается на 26% увеличилось количество вакансий для официантов и бариста.

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