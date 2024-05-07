Переход российско-абхазской границы сделают проще

Только в прошлом году в Абхазию прибыло свыше 1 миллиона туристов.
Летом на реке Псоу на границе между Абхазией и Россией планируется расширить дорожные полосы для автомобилей и установить дополнительные посты таможенного контроля. Эту информацию предоставила пресс-служба ГТК Абхазии, отметив, что такие меры обсуждались на встрече высших чиновников ГТК Абхазии и представителей Федеральной таможенной службы России.
Согласно статистике и анализу ГТК, как сообщает «Интерфакс», только в прошлом году в Абхазию прибыло свыше 1 миллиона туристов, и в этом году министерство туризма страны ожидает еще больший прирост посетителей.