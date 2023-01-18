Первая помощь при обморожении: советы альпиниста

Сегодня – крещенский сочельник. Многие россияне отправятся искупаться в проруби. Это светлая и добрая традиция, но нельзя забывать о безопасности. Альпинист, горный гид, руководитель клуба «Горный Портал», Андрей Борисов рассказал о том, как грамотно действовать при обморожении, если с ним всё же пришлось столкнуться.

Если в бытовых нуждах мы привыкли к холоду и используем его во благо (спасибо, холодильники!), то для нашего организма он может быть губителен. Чтобы не замёрзнуть на улице, нас с детства приучают тепло одеваться, максимально закрывать участки тела одеждой (шапку надел?), избегать переохлаждения.



Короткие процедуры закаливания организма холодом, или моржевание, считаются полезными для здоровья. И этому есть объяснение: подвергая свой организм кратковременному, но сильному воздействию холода, мы заставляем включиться скрытые ресурсы нашего с вами организма.



Сходить искупаться в проруби во время крещенских морозов для русского человека – давняя традиция. Но лучше не проверять, что будет, если попробовать посидеть в такой проруби хотя бы 10 минут.

Кроме общего переохлаждения организма, существует другая разновидность воздействия холода на тело. Последствия, с которыми можно столкнуться, – это обморожение.

Чтобы получить обморожение какого-либо участка тела, не нужно переохлаждаться полностью. Достаточно оставить эту часть тела на достаточно длительный промежуток времени на холоде. Например, если выйти на улицу в крепкий мороз и не надеть перчатки, то вы, скорее всего, не замёрзнете целиком, но ваши кисти рук имеют серьёзный риск обморозиться.

Этапы обморожения

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Существуют разные симптомы обморожения. Они начинают проявляться с момента, когда открытый участок тела теряет нормальный розовый цвет кожи.

На вид обмороженный участок становится белым или обескровленным.

Следующий этап наступает, когда внешние слои эпидермиса начинают разрушаться. Тогда кожа становится похожей на белого цвета нарост на открытом участке.

Если же холод проник ещё глубже, то появляются волдыри, как при ожоге. Под кожей надуваются большие водянистые пузыри.

Последний этап – уже полностью промороженные конечности, которые чаще всего не имеют возможности восстановиться.

Что нужно и чего нельзя делать при обморожении

Ни в коем случае нельзя использовать алкоголь! Травматологи знают немало историй, когда люди пытались отогреть себя с помощью распития спиртного, но привело это к летальным исходам. Ведь алкоголь сам по себе не греет, хотя делает кровь гораздо жиже. Наша же задача сделать так, чтобы наш организм сумел отогреть себя сам. Из этого вытекает следующее правило: главная задача при обнаружении симптомов обморожения – создать комфортные условия для восстановления обмороженного участка тела, чтобы он не терял при этом тепло. Если вы обморозили руку, то первым делом нужно надеть перчатку или варежку и обложить её достаточным слоем теплоизолирующих элементов, таких как вата или пух. Главное – не повредить внешний слой тканей, чтобы они восстанавливались максимально органично. Далее нужно помочь нашему организму согреться изнутри, добавив в рацион как можно больше тёплой жидкости. Ни в коем случае нельзя использовать внешние источники тепла для обогрева. Это уместно только до тех пор, пока обморожение не наступило. Когда это уже произошло, чтобы избежать дальнейших повреждений ткани и ампутации, нужно сделать так, чтобы организм восстановил себя сам. Также можно применить кроворазжижающие препараты, способные сделать нашу кровь не такой густой и позволить ей с меньшими препятствиями добираться до удалённых от сердца конечностей. Необходимо оценить свои повреждения адекватно и при необходимости обратиться в травмпункт.