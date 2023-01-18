Первая помощь при обморожении: советы альпиниста

Сегодня – крещенский сочельник. Многие россияне отправятся искупаться в проруби. Это светлая и добрая традиция, но нельзя забывать о безопасности. Альпинист, горный гид, руководитель клуба «Горный Портал», Андрей Борисов рассказал о том, как грамотно действовать при обморожении, если с ним всё же пришлось столкнуться.
Если в бытовых нуждах мы привыкли к холоду и используем его во благо (спасибо, холодильники!), то для нашего организма он может быть губителен. Чтобы не замёрзнуть на улице, нас с детства приучают тепло одеваться, максимально закрывать участки тела одеждой (шапку надел?), избегать переохлаждения.
Короткие процедуры закаливания организма холодом, или моржевание, считаются полезными для здоровья. И этому есть объяснение: подвергая свой организм кратковременному, но сильному воздействию холода, мы заставляем включиться скрытые ресурсы нашего с вами организма.
Сходить искупаться в проруби во время крещенских морозов для русского человека – давняя традиция. Но лучше не проверять, что будет, если попробовать посидеть в такой проруби хотя бы 10 минут.
Кроме общего переохлаждения организма, существует другая разновидность воздействия холода на тело. Последствия, с которыми можно столкнуться, – это обморожение.
Чтобы получить обморожение какого-либо участка тела, не нужно переохлаждаться полностью. Достаточно оставить эту часть тела на достаточно длительный промежуток времени на холоде. Например, если выйти на улицу в крепкий мороз и не надеть перчатки, то вы, скорее всего, не замёрзнете целиком, но ваши кисти рук имеют серьёзный риск обморозиться.
Этапы обморожения
Существуют разные симптомы обморожения. Они начинают проявляться с момента, когда открытый участок тела теряет нормальный розовый цвет кожи.
- На вид обмороженный участок становится белым или обескровленным.
- Следующий этап наступает, когда внешние слои эпидермиса начинают разрушаться. Тогда кожа становится похожей на белого цвета нарост на открытом участке.
- Если же холод проник ещё глубже, то появляются волдыри, как при ожоге. Под кожей надуваются большие водянистые пузыри.
- Последний этап – уже полностью промороженные конечности, которые чаще всего не имеют возможности восстановиться.
Что нужно и чего нельзя делать при обморожении
- Ни в коем случае нельзя использовать алкоголь! Травматологи знают немало историй, когда люди пытались отогреть себя с помощью распития спиртного, но привело это к летальным исходам. Ведь алкоголь сам по себе не греет, хотя делает кровь гораздо жиже. Наша же задача сделать так, чтобы наш организм сумел отогреть себя сам.
- Из этого вытекает следующее правило: главная задача при обнаружении симптомов обморожения – создать комфортные условия для восстановления обмороженного участка тела, чтобы он не терял при этом тепло.
- Если вы обморозили руку, то первым делом нужно надеть перчатку или варежку и обложить её достаточным слоем теплоизолирующих элементов, таких как вата или пух. Главное – не повредить внешний слой тканей, чтобы они восстанавливались максимально органично.
- Далее нужно помочь нашему организму согреться изнутри, добавив в рацион как можно больше тёплой жидкости.
- Ни в коем случае нельзя использовать внешние источники тепла для обогрева. Это уместно только до тех пор, пока обморожение не наступило. Когда это уже произошло, чтобы избежать дальнейших повреждений ткани и ампутации, нужно сделать так, чтобы организм восстановил себя сам.
- Также можно применить кроворазжижающие препараты, способные сделать нашу кровь не такой густой и позволить ей с меньшими препятствиями добираться до удалённых от сердца конечностей.
- Необходимо оценить свои повреждения адекватно и при необходимости обратиться в травмпункт.
Андрей Борисов
альпинист, горный гид, руководитель клуба «Горный Портал»