авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Первый поезд с российскими туристами отправился в Северную Корею после долгого перерыва

Фото: Unsplash

Пхеньян, Северная Корея

Сообщение было прервано ещё из-за пандемии коронавируса.

В Северную Корею отправился поезд с российскими туристами — впервые после четырехлетнего перерыва. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). 

Сообщение поездов между Россией и КНДР приостанавливали из-за пандемии коронавируса по инициативе корейской стороны. Первый после перерыва состав проследовал через пункт пропуска Хасан в Приморском крае. На нем в Северную Корею отправился 41 россиянин.

Первая после перерыва группа туристов из России (около 100 человек) отправилась в Северную Корею в феврале 2024 года. Путешественники побывали в Пхеньяне и горнолыжном курорте Масикрён. Половина из них оказались жителями Приморья.

Как отмечается, эта туристическая группа из России стала самой многочисленной в Северной Корее за последние 50 лет. Ранее россияне отдыхали в этой стране в индивидуальных турах или небольших группах — в среднем до десяти человек. Теперь туризм по этому направлению развивается семимильными шагами – например, в КНДР для путешественников уже разработали регулярные туры на местный горнолыжный курорт, детей россиян готовы принимать в местных летних лагерях и вообще для гостей из России планируют создать целую туристическую зону.  

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024