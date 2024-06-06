Первый поезд с российскими туристами отправился в Северную Корею после долгого перерыва

Сообщение было прервано ещё из-за пандемии коронавируса.

В Северную Корею отправился поезд с российскими туристами — впервые после четырехлетнего перерыва. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Сообщение поездов между Россией и КНДР приостанавливали из-за пандемии коронавируса по инициативе корейской стороны. Первый после перерыва состав проследовал через пункт пропуска Хасан в Приморском крае. На нем в Северную Корею отправился 41 россиянин.

Первая после перерыва группа туристов из России (около 100 человек) отправилась в Северную Корею в феврале 2024 года. Путешественники побывали в Пхеньяне и горнолыжном курорте Масикрён. Половина из них оказались жителями Приморья.

Как отмечается, эта туристическая группа из России стала самой многочисленной в Северной Корее за последние 50 лет. Ранее россияне отдыхали в этой стране в индивидуальных турах или небольших группах — в среднем до десяти человек. Теперь туризм по этому направлению развивается семимильными шагами – например, в КНДР для путешественников уже разработали регулярные туры на местный горнолыжный курорт, детей россиян готовы принимать в местных летних лагерях и вообще для гостей из России планируют создать целую туристическую зону.

Реклама