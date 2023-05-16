Авиационные власти Грузии выдали разрешение на выполнение полетов в страну.

Первый прямой рейс между Россией и Грузией состоится 17 мая, сообщил глава агентства гражданской авиации республики Гиви Давиташвили.

«Пять авиакомпаний подали заявки на выполнение прямых рейсов между Россией и Грузией. Мы проверили одного из авиаперевозчиков, это авиакомпания «Азимут», которая сможет запустить рейсы в Грузию с 17 мая. Разрешение на полеты было выдано сегодня», – Гиви Давиташвили.

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Также заявку на выполнение прямых рейсов между Грузией и РФ подал флагманский авиаперевозчик республики Georgian Airways.

«Мы приняли жесткое решение, что ни одна авиакомпания, находящаяся под санкциями, не будет летать в Грузию», – пояснил Давиташвили.

10 мая президент РФ Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Согласно документу, «с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность». Также вышел указ о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

По данным aviasales.ru на 16 мая, в настоящее время ближайший доступный прямой рейс из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая. Стоимость билета составляет 23 373 рубля.