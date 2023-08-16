Пешком из Дербента в Сочи: россиянка прошла 1427 километров за 81 день

Ирина Грушанина 20 мая 2023 года вышла в пешую экспедицию по Кавказской тропе из Дербента от крепости Даг-Бары и 8 августа финишировала в Сочи на побережье.

Ирина Грушанина, генеральный директор некоммерческой организации «Пешком по Кавказу» и создатель Кавказской тропы, 20 мая 2023 года вышла в пешую экспедицию по Кавказской тропе из Дербента от крепости Даг-Бары и 8 августа финишировала в Сочи на побережье, где река Хоста впадает в Черное море.

За 81 день Ирина прошла пешком 1427 км по горам Северного Кавказа через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию и Краснодарский край.

Грушанина осуществляет проект создания Кавказской тропы с 2021 года. На данный момент полностью готовы для самостоятельного прохождения четыре маршрута по Дагестану общей протяженностью 457 км: «Узоры времен», «Горы мастеров», «Тропой императоров» и «По краю башен».

Кавказская тропа – это самая протяженная сеть пеших маршрутов в России общей длиной 2 000 км от Каспийского до Черного моря.

Исследовательская экспедиция Ирины – это первое прохождение основной нитки Кавказской тропы полностью. Целью экспедиции были проверка состояния маршрутов в Дагестане после зимы и запись трека прохождения всей Кавказской тропы для последующего нанесения на карту и разметки полного маршрута от Каспийского до Черного моря.

Реклама

Пошли поздней осенью в поход и забыли палатку. Вот что с нами было читать

«Было одновременно сложно и интересно исследовать регионы. Где-то я шла одна, а где-то ко мне присоединялись волонтеры. Дагестан я прошла без палатки с проживанием у местных жителей в горных селах, в других регионах пока, в основном, прохождение возможно только с палаткой. Исследовательская экспедиция – это больше, чем просто поход, это поиск наилучшего маршрута, шаг в неизвестное, чтобы сделать его доступным для увлеченных пешим туризмом людей.

Я переходила горные бурлящие реки, забиралась на категорийные перевалы, встретила кабанов и медведя, оленей, серн и яков. На моем пути столько было необычных встреч и подарков судьбы, столько умопомрачительных рассветов и закатов! В душу запали маленькие горные озера и хозяин горных вершин Эльбрус. Сказать, что я была счастлива, – ничего не сказать. Меня переполняют эмоции и слезы радости на глазах!», – рассказала Ирина.

«Исследовательская экспедиция – это больше, чем просто поход, это поиск наилучшего маршрута, шаг в неизвестное, чтобы сделать его доступным для увлеченных пешим туризмом людей».

Как отметила Ирина, по результатам экспедиции предстоит большая работа: обработка полученных материалов, корректировка трассировки Кавказской тропы, нанесение информации на карту и огромный пласт задач в каждом регионе Северного Кавказа, включая взаимодействие с заповедниками и национальными парками, поиск финансирования.