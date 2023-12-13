Планируем путешествие в Удмуртию: календарь на 2024 год

Удмуртская Республика – родина Чайковского, оружейная столица России, поражающий красотой природы, архитектурными и историческими объектами регион в Прикамье. Она притягивает тысячи путешественников в любое время года. И все же большинство туристов надеются попасть еще и на самые яркие фестивали и праздники. Подсказываем, под какие из них стоит «подгадать» поездку в родниковый край.

Этногастрономический фестиваль «Всемирный День пельменя»

5-10 февраля, Ижевск



Самый масштабный из «вкусных» праздников Удмуртии – родины пельменей (само слово, кстати, удмуртское: «пельнянь» переводится как «хлебное ухо»). Всю неделю кафе и рестораны предлагают особые пельменные меню, а завершается праздник большим народным гулянием с ярмаркой. Здесь 40 тысяч гостей съедают 11 тонн свежесваренных пельменей!

Лыжный марафон им. Г.А. Кулаковой

16-17 марта, Ижевск



Главные спортивные старты зимы собирают на родине знаменитой спортсменки, 4-кратной олимпийской чемпионки Галины Алексеевны Кулаковой спортсменов-любителей со всей страны.

Фестиваль «День с Чайковским»

7 мая, Воткинск

Каждый год в день рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского его родной город Воткинск становится центром притяжения ценителей искусства. В этот день в каждом уголке музея-усадьбы П. И. Чайковского (здесь до сих пор царит дух середины XIX века!) в исполнении прославленных и молодых музыкантов звучат его сочинения. Проходят квесты, спектакли, уникальные экскурсии, выставки.

Удмуртский национальный праздник «Гербер»

15 июня, Шарканский район



Древний праздник посвящен окончанию сева. На большой поляне удмуртские жрецы-восяси освящают обрядовую кашу и совершают моления богам Инмару и Кылдысыну. Выступают десятки первоклассных этно-исполнителей – аутентичных и экспериментальных. На ярмарку съезжаются лучшие мастера традиционных прикладных искусств.

Гастрофестиваль «Быг-быг»

28-29 июня, д. Старые Быги



Почти 8 тысяч гостей фестиваля под открытым небом успевают попробовать десятки блюд, которые здесь готовят в 20 уличных дровяных печах, в котлах и на вертелах над кострами. Одних только перепечей и табаней съедают более 10 тысяч. Финно-угорские блюда здесь готовят и по старинным рецептам «как у бабушки», и экспериментируют от души.

67-й фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского»

7-9 июля, Ижевск, Воткинск, Сарапул



Какое бы имя исполнителя первой величины ни пришло вам в голову (включая Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Валерия Гергиева, Дениса Мацуева и многих других), можете быть уверены: этот артист – участник фестиваля Чайковского в Удмуртии. Несколько лет назад фестиваль перестал вмещаться в концертные залы и вышел на стадионы. Теперь каждое выступление звезд мировой величины из мира академической музыки, джаза и качественной умной эстрады слушают «живьем» несколько тысяч человек.

Фестиваль настоящей музыки «YLETAЙ»

11-14 июля, с. Лагуново



Один из крупнейших в России фестивалей рок-музыки под открытым небом ежегодно собирает десятки тысяч зрителей и около трехсот молодых и именитых (в хедлайнерах феста – все первые лица русского рока) исполнителей. Музыка звучит здесь нон-стопом 4 дня. Фанаты съезжаются со всей страны, многие — в феерических костюмах, так что фестиваль превращается в невероятный карнавал.

Фестиваль молодежной уличной культуры «Glazov street fest»

26-28 июля, Глазов



Любовь к уличной культуре объединяет участников самого неформального из фестивалей Удмуртии. По всему городу проходят концерты, баттлы брейк-дансеров, соревнования в дисциплинах BMX – экстремальные, трюковые, полные адреналина. Тут гоняют на скейтах, расписывают авторскими граффити бетонные стены, слушают любимую музыку от классных диджеев, — дышат полной грудью и чувствуют энергию юности.

Фестиваль исторической реконструкции «Русь дружинная»

3-4 августа, д. Кудрино



Фест проходит под девизом «Война и мир средневековья». Главная площадка – ристалище, здесь сходятся в парных и массовых поединках закованные в броню (весом до 20 кг!), вооруженные мечами и алебардами рыцари. В Городе мастеров можно научиться стеклодувному, кузнечному и гончарному делу, плетению кольчуги. А еще тут учат стрелять из лука, метать топоры и танцевать средневековые танцы. На большой сцене выступают лучшие исполнители фолк-музыки всех ее направлений.

Фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая»

7-8 декабря, село Шаркан



К главному удмуртскому волшебнику, потомку великанов-Алангасаров и названному брату русского Деда Мороза съезжаются на большой праздник Бабя Яга, водяной Вумурт, леший Нюлэсмурт, вредная Обыда и другие герои мифов, легенд и сказок.

Обо всех фестивалях, туристических объектах, автомобильных и пеших маршрутах, гостиницах и ресторанах Удмуртии можно узнать на туристическом портале visitudmurtia

Фото: Дарья Веселкова, Сергей Рогозин, Сергей Чирков, архивы музея-усадьбы П. И. Чайковского и «Усадьбы Тол Бабая»