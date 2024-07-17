Пляжи Азово-Черноморского побережья переполнены туристами

Курортные зоны не справляются с потоком отдыхающих.

Во время Кавказского инвестиционного форума Раким Махмудов (занимает должность управляющего партнера в научно-исследовательском центре «Картфонд») рассказал, что популярные курорты на побережье Азовского и Черного моря переполнены. По его словам, эти места уже не способны справляться с текущим потоком отдыхающих.

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«По нашим расчетам, сегодня ресурс пляжей в традиционных курортах Азово-черноморского побережья фактически исчерпан. При нормативе 5 кв. м на человека в некоторых курортах этот показатель снижается до 2-3 кв. м. По этой причине нужно учиться управлять турпотоками», — говорит Махмудов.

По информации, предоставленной «РБК» и основываясь на анализе от «ПроГорода», плотность населения на пляжных зонах варьируется от региона к региону. В частности, Анапа выделяется максимальной нагрузкой – в 10,3 человека на квадратный метр, в то время как Сочи демонстрирует значительно более низкую плотность – всего 2,7 человека. Геленджик и Новороссийск занимают промежуточные позиции с показателями 3,4 и 8,9 человека соответственно. Аналогичная картина наблюдается в Ростовской области, у Таганрога больше свободного пространства на пляже, с 3,5 человеками, в отличие от Волгодонска, где этот показатель достигает 8,6 человека.