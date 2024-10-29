По горному Алтаю на Jetour T2

Внедорожник Jetour T2 — стильный и проходимый. Автомобиль отлично выписывается в городской антураж и одновременно создан для серьезных испытаний вне дорог. Мы отправились в автопутешествие по Горному Алтаю, любовались инопланетными видами одного из самых красивых регионов России, ну и заодно тестировали Jetour в весьма сложных условиях.

Алтай, пожалуй, один из самых удивительных регионов нашей страны. Сибирские леса на севере переходят в степи на юге, а между ними — горные хребты. Величественные горы, покрытые снегом вершины, бурлящие реки, лазурные озера с прозрачной водой и бескрайние степи.

Наше путешествие во многом проходило по Чуйскому тракту — это самая живописная дорога на Алтае и одна из красивейших дорог России.

Чуйский тракт сейчас носит свое официальное название — трасса P256. Дорога тянется на 968 километров, с юго-востока от Новосибирска и достигает границы с Монголией, часть ее проходит по Горному Алтаю. На этом пути несколько высоких перевалов, к примеру, Семинский, высотой 1717 метров над уровнем моря и Чике-Таман, расположенный на 1460 метрах. Прежде чем на Чуйском тракте появился асфальт, дорогой сотни лет ходили караваны китайских, монгольских и тибетских торговцев, здесь строились мосты и переправы, рушились и снова строились.

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Алтай — идеальная площадка для автопутешественников. В некоторые, особенно притягательные для туристов места, можно добраться исключительно на автомобиле. Jetour T2 же прекрасно справляется с преодолением труднопроходимых мест. Благодаря уникальной конструкции подвески и выдающейся геометрической проходимости, этот автомобиль легко проезжал через препятствиями на нашем маршруте. Четырехколесная независимая подвеска и высокий клиренс позволяли преодолевать не только самые сложные участки, но и, к примеру, отлично ехал по воде вброд. Еще один важный момент — у Jetour T2 семь режимов вождения, то есть можно выбрать оптимальные условия для любых условий езды.

Мы побывали и в окрестностях села Кош-Агач, сотни лет назад здесь крупнейшая торговая точка, где встречались торговцы из разных концов света. Когда-то село называли «Хашаа-Модон» — в переводе на русский это значит «дворы среди леса». В этом месте до сих пор живут люди — среди Чуйской степи, которая живописно раскинулась на все четыре стороны. Мы не удержались и попробовали здесь внедорожные качества нашего Jetour T2.

Проехали мы и через Курайские степи – эти места расположены в глубокой межгорной котловины шириной почти двадцать километров, впадина находится в горах на высоте полторы тысяч метров. Курайская степь известна не только благодаря своим необыкновенным видам, здесь так же сохранилось множество памятников древней культуры.



Торговые маршруты, соединявшие Россию, Китай и Монголию, сыграли ключевую роль в возникновении многих из объектов в Курайских степях, которые сегодня ценят археологи и куда спешат туристы. Тысячелетия назад люди пришли на эти земли: охотиться, возводить храмы, обустраивать жилища. Уже давно нет тех поселений, но остались молчаливые каменные свидетели былых времён — пещеры и древние курганы.

Горный Алтай удивительное место. Исполинские горные цепи, испещренные глубокими речными долинами, тянутся на сотни километров с северо-запада на юго-восток. Это край живописных рек, горных озер, водопадов и уникальных ленточных боров. За одно путешествие, конечно, все здесь посмотреть нереально и поэтому в Горный Алтай хочется возвращаться снова и снова.