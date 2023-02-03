По скользкой дорожке: все о том, как встать на лыжи

Не карвингом единым в вихре снега или удалыми скачками через бугры на «крышах мира» жив зимой любитель активного отдыха! Старые добрые равнинные лыжи с нами уже не первое тысячелетие, и они отнюдь не собираются сдавать позиции: пока ещё не придумано лучшего способа путешествовать на своих двоих по занесённым снегом полям, лесам и холмам.

Russian Traveler 04/2022 читать этот номер

Как у спортивного увлечения у равнинных (или беговых) лыж – множество плюсов. Это практически идеальная тренировка, которая прекрасно качает сердце и сосуды, равномерно нагружает чуть ли не все группы мышц и при этом щадит суставы – не случайно доктора настоятельно рекомендуют превратить лыжные прогулки в хобби. Тем более и риск тут невелик: пожалуй, самое страшное, что может произойти на лыжне, – падение в глубокий снег. Не менее, чем для тела, бег или расслабленный, никуда не спешащий шаг на лыжах полезен и для души: размеренные движения, скорость, окружающая красота и ощущение своих возможностей – самая настоящая активная медитация.

К тому же заниматься беговыми лыжами проще простого – это вам не горные, с их снаряжением астронавта-тяжеловеса и трассами, до которых ещё нужно добраться. Был бы снег, а лыжня может пролечь и от порога дома: фактически, встал и поехал.

Стили катания

Классический стиль большинству знаком, пожалуй, ещё со школы – это движение по лыжне, похожее на ходьбу или бег. Спортсмен попеременно отталкивается каждой лыжей (её средняя часть, или колодка, во время толчка прижимается к снегу и создаёт упор) и скользит вперёд. При этом он помогает себе палками, которые нужны и для опоры, и для баланса. Справится и новичок!

В зависимости от сочетания движений рук и ног различают попеременные ходы (в два и четыре шага) и одновременные ходы (без работы ногами, когда отталкиваешься только палками, и ход в один шаг, когда всё время отталкиваешься одной ногой). Одновременный бесшажный ход сегодня получил второе рождение и модное название – даблпоулинг. Он активно используется марафонцами, поскольку позволяет долго держать высокую скорость и быстро взбираться на крутой подъём.

Коньковый же стиль вошёл в широкую практику сравнительно недавно, с появлением достаточно «скользких» пластиковых лыж. В такой технике катались и прежде, однако «отцом» конькового стиля считается Гунде Сван – знаменитый норвежец первым продемонстрировал на международных соревнованиях его немалое скоростное преимущество перед привычной классикой. Спортсмен в этом случае движется как на коньках или роликах: отталкивается внутренней стороной лыжи, ставя её диагонально, скользит «ёлочкой».

В коньковом стиле тоже есть одновременный и попеременный ходы. Ему свойственна и активная работа палками, но вместе с тем он позволяет ездить и отталкиваясь одними ногами. Если классикой можно кататься везде и как получится, то «конёк» довольно требователен к технике и подразумевает широкую, укатанную специальными машинами трассу.

В комбинированном (универсальном) стиле классический и коньковый бег чередуются.

Если завтра в поход

Владение базовыми техниками лыжного бега, конечно же, пригодится и в лыжном походе. Но тем, кто решил удалиться от цивилизации, придётся слегка замедлиться и перестроиться (в таком походе на лыжах не то чтобы катаются, а в основном ходят), а кроме того, овладеть множеством дополнительных навыков.

Нужно научиться маневренно перемещаться, поворачивать, разворачиваться на 180 градусов на лыжне и в ограниченном пространстве. Уверенно двигаться под тяжёлым рюкзаком по глубокому снегу, насту и фирну. Тропить (прокладывать) лыжню – это совершенно особый «ход» на три такта: поднял лыжу — продвинул вперёд — поставил, к тому же нужно следить и за тем, чтобы не закапывать носок лыжи в снег, а также не выписывать синусоиды на открытых пространствах и двигаться чётко на выбранный ориентир. Легко перебираться через бурелом и канавы, успешно преодолевать спуски, без труда взбираться на горку (шагом, ёлочкой, лесенкой, зигзагом) и спускаться с неё, зарубаться на склоне лыжными палками, самостоятельно выбираться из сугробов и снова вставать на лыжи (рюкзак всё ещё с нами)! И при всём при этом изо дня в день поддерживать свои лыжи в «рабочем» состоянии.

Ну, а кроме того, предстоит постичь премудрости зимнего похода: от постановки лагеря и розжига костра на снегу, сушки промокших вещей и создания комфортных условий для ночёвки до движения по наледям и крутым склонам, обеспечения безопасности и других туристических ноу-хау.

Лыжный поход по Архангельской области – отличная возможность познакомиться с деревянным зодчеством Русского Севера Фото: Архив Russia Discovery

Экипировка

Беговые лыжи, предназначенные для классического и для конькового стилей, имеют отличия. Главное – разный прогиб (эпюра): для классики необходимо, чтобы при отталкивании колодка соприкоснулась с лыжнёй, для «конька» же это совсем не нужно. Поэтому в целом «классические» лыжи сильно уступают коньковым в жёсткости. Также они более длинные, и их носки загнуты выше и заострены. Коньковые лыжи, кроме жёсткости, имеют меньшую длину, чтобы не цепляться друг за друга, носки и пятки для лучшего баланса у них облегчены.

Бывают и так называемые комбинированные лыжи — короткие, но не слишком жёсткие. Однако это компромиссный вариант: едут они медленнее классических, могут проскальзывать на лыжне, а при коньковом ходе хуже поддаются контролю. Для променадов на природе предназначены прогулочные лыжи. Они похожи на классические, но несколько шире и короче, поскольку ездят не только по лыжне, но и по целине.

Что учесть при выборе Длину классических лыж легко вычислить «дедовским» способом: если вытянуть руку вверх и опустить ладонь, она должна коснуться вершины лыжи. Для определения ростовки лыж также популярны формулы: для классики – рост плюс 20–30 см, для «конька» – рост плюс 10–15 см, для прогулочных – рост плюс 15–20 см. Определив длину, подбираем лыжи по жёсткости (обычно на них имеется маркировка, позволяющая понять, для какой массы тела они предназначены). Чем опытнее лыжник, тем меньше ширина лыж и выше их жёсткость.

Туристические лыжи, как правило, шире и короче обычных. Их конструкция в целом более прочная, чем у обычных беговых, – и это хорошо, потому что жизнь их не щадит: им случается играть роль альпенштока и кольев для палатки и регулярно выдерживать «дикие» нагрузки на маршруте.

У туристических лыж для сложного рельефа есть металлический кант, который помогает им лучше цепляться за поверхность и придаёт особую прочность. Сегодня они в основном пластиковые, хотя до сих пор выпускаются простые и надёжные деревянные «Бескиды».

Что учесть при выборе Для заковыристого рельефа подойдут лыжи покороче, для протяжённых равнин – подлиннее (на них можно развить бо́льшую скорость). Новичку проще управиться с более короткими лыжами (длиной в рост или меньше), остальные выбирают туристические лыжи на 10–15 см выше роста. Имея целью катание по уже готовой лыжне в парках и спорткомплексах, не стоит выбирать слишком широкие (более 80 мм) лыжи — они могут не поместиться в колею. Зато подобные модели подойдут для равнинных походов, где нужно много тропить. «Продвинутые» туристические лыжи с кантом и облегчённой, но прочной конструкцией хороши для сложных экспедиций.

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Способ, которым ботинок крепится к лыже, – именно то, что отличает семейство nordic ski от горнолыжного: пятка здесь не зафиксирована, чтобы было возможно делать шаг и скользить. От хлипкого ремешка, на котором лыжи держались в стародавние времена, крепления прошли долгий путь, но настоящей революцией стало изобретение в 1920-х «мышеловки» (по-норвежски Rottefella). Это жёсткое крепление ботинка укоренилось в лыжном спорте на полвека. Сегодня два популярных стандарта креплений — NNN и SNS.

Крепления должны быть совместимы с выбранными лыжными ботинками, точнее, их подошвой. Сами же ботинки выбирают под стиль катания. Модели для классики – низкие, с гибкой подошвой, для «конька» — с поддержкой голеностопа и жёсткой подошвой, комбинированные — со съёмной манжетой вокруг щиколотки или гибкой имитацией такой поддержки. Для путешествий по лесам и полям созданы тёплые «неубиваемые» лыжные ботинки туристического класса.

Беговые лыжи популярны и на горнолыжных курортах – на многих есть трассы, позволяющие наслаждаться горным окружением Фото: Андрей Каменев

Выбирая палки, смотрим, из какого материала они сделаны. Алюминиевые – прочные, тяжеловатые, оптимальные для походов (в случае повреждения палку можно просто разогнуть и идти дальше), но для спортивного катания недостаточно жёсткие. Ещё более хлипкие, хоть и лёгкие палки из стекловолокна и углепластика — они хороши для прогулок по уже набитой лыжне. Лёгкие, прочные и жёсткие — карбоновые, эти оптимальны для спортивных достижений.

Разумеется, у палок должны быть удобные ручки – например, из пробки или пены, по которым рука не скользит. Не менее важен надёжный регулируемый темляк — петля, помогающая держать палку и не позволяющая её уронить. По назначению подбирают лапки — опорные кольца: для спортивного бега нужны поменьше, для ходьбы по рыхлому снегу — пошире.

Длина палок зависит от стиля катания. Для её вычисления популярны формулы: рост x 0,8 для классики, рост x 0,9 для «конька». Олдскульный подход ещё проще: классические палки достают спортсмену до подмышки или плеча, коньковые – до подбородка. А вот для зимних походов даже придумали палки регулируемой длины, с которыми вовсе неважно, какой глубины снежный покров.

Мази и камусы

Чтобы кататься на пластиковых лыжах было проще и комфортнее, существуют различные составы, которые нужно наносить на скользящую поверхность. Для снижения трения при езде применяют парафины, смазки-ускорители, эмульсии и порошки; для лучшего сцепления со снегом – жидкие и твёрдые мази держания.

Классические лыжи требуют обоих составов, коньковые лыжи — только мазей скольжения, а для прогулочных может быть достаточно слоя мази держания в середине лыжи. Правильная подготовка лыж требует времени, места, мазей для разных температур и специальных инструментов — от щёток и циклей до спецутюга для плавки парафина.

Если же предстоит «крутой» походный маршрут, то стоит позаботиться о камусе. Сегодня это уже не тормозящая при движении «против шерсти» шкурка с ноги оленя, а её аналог из нейлона или смешанных с натуральной шерстью волокон. Камус за секунды крепится на специальный клей, крючки или стропы – и вуаля: можно штурмовать на лыжах гору с уклоном до 30 градусов.

Прочее снаряжение и личные вещи Для тренировок и прогулок выходного дня лыжнику не обойтись без удобной одежды из функциональных материалов, предназначенной для этого вида спорта, перчаток с мембраной и плотно сидящей на голове шапки.

Баффом удобно прикрывать лицо от мороза, очками или маской – защищать глаза от снега, ветра и солнца.

Для тренировок больше часа пригодится термос-подсумок, а для ещё более продолжительных выездов — беговой рюкзак, куда поместятся углеводные батончики, фляжка с водой, аптечка, солнцезащитный крем и парафин.

Возить с собой лыжи удобно в лёгком чехле или как минимум скреплёнными стяжками.

Как заниматься

Вернуться к беговым лыжам и полюбить их спустя годы после школьных уроков физкультуры проще всего на лыжных базах или загородных базах отдыха. Там есть и прокат оборудования, и тёплые раздевалки, и проложенные ратраками трассы (для классики и «конька»), и инструкторы.

Необязательно сразу ехать в такие легендарные места, как олимпийская «Лаура» в Сочи, лыжный центр «Тея» в Хакасии, «Малиновка» под Архангельском или «Пересвет» в Подмосковье. Самостоятельно осваивать лыжню можно практически в любом парке: в большинстве зимой специально прокладывают и маркируют несколько, и кататься по ним получится совершенно бесплатно.

Во время лыжных походов могут пригодиться и снегоступы – для прогулок по более крутому, горному рельефу и снежным участкам. Фото: Picasa / туроператор «Хибины для вас»

Многим кажется, что лыжи – спорт интуитивный, но учиться всё же необходимо. Хотя бы на первых этапах стоит позаниматься с тренером, а потом осознанно практиковать преподанную науку. Во многих городах на районных форумах и в соцсетях можно найти банду единомышленников для совместных тренировок. А если примкнуть к лыжному братству, вступив в клуб, лыжи станут образом жизни — с регулярными кемпами-сборами на тренировочных базах и активной соревновательной зимой.

Те, кто встал на эту скользкую дорожку ради отдыха на природе, рано или поздно уходят на лыжах в лес, в тундру, по руслам замёрзших рек и даже в горы. Там и маршруты интереснее, и рельеф увлекательнее, и препятствия «настоящие». Сначала можно отправляться на дневные вылазки в пригороды, в нацпарки и заповедники – на многих особо охраняемых природных территориях продуманы маршруты для лыжных экскурсий. А там, глядишь, получится «замахнуться» и на долгий зимний поход.

Те же, кто избирает лыжные гонки, ставят для себя именно спортивные цели, для чего не только зимой, но и летом совершенствуют физические возможности, шлифуют технику, достигают «высоких скоростей». И принимают участие в состязаниях – сначала на небольших дистанциях, а потом и в марафонах.

Лыжный календарь

Во многих регионах можно принять участие в локальных стартах. Например, гонки серии «Гром» устраивает команда 3sport на московских трассах и в Яхроме; дистанции – от 15 до 50 км.

На широкий круг любителей лыжного спорта рассчитана проводимая ежегодно по всей стране «Лыжня России» (проходит в феврале). Как правило, спортсмены всех возрастов соревнуются в гонках на 5 и 10 км, хотя в некоторых регионах могут организовать и другие дополнительные дистанции.

Растёт популярность лыжных марафонов, тем более что, как правило, на них есть дистанции и покороче 50 км: можно бросить вызов себе по силам. Серия Russialoppet объединяет 48 гонок, проходящих по всей России. В их числе Дёминский лыжный марафон (4–5 марта 2023), крупнейший в нашей стране и один из крупнейших в мире. Это единственное российское спортивное событие, входящее в мировую серию Worldloppet.

Ещё один чемпион по массовости – Югорский лыжный марафон (в 2023 году он пройдёт в начале апреля в юбилейный десятый раз), принять участие в котором стремятся все – от олимпийцев до увлечённых любителей.

Отдельно стоит отметить состязания по беговым лыжам, но не по скиатлону. Например, в Республике Коми проходит уникальный чемпионат «Лямпиада» (в начале марта). Здесь мчатся на традиционных лямпах, лызях, охотничьих лыжах; участники первых двух видов выступают в традиционной охотничьей одежде, а вместо палок у них охотничий посох койбедь.

А в Пермском крае лыжный марафон (точнее, переход) «По пути Ермака» пролегает прямо по льду реки Чусовой от города Чусового вверх до посёлка Усть-Койва – это событие для любителей кросс-кантри в буквальном смысле.