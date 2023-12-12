По следам диких кошек: экспедиция Greenway Global и Russian Traveler в нацпарк «Земля леопарда»

Рассказываем, как прошла наша экспедиция в Приморье, в гости к самым редким кошачьим на планете.

Последний на планете оплот дальневосточного леопарда, где обитает его единственная популяция, не случайно называют «самой кошачьей» территорией России. Когда-то здесь оставалось лишь около 30 этих редчайших в мире крупных кошек, но благодаря созданию национального парка и целому комплексу природоохранных мероприятий теперь тут насчитывается, ни много, ни мало, 125 леопардов, причём только за последний год у них родилось 13 котят!

В октябре команда Greenway Global и Russian Traveler в сопровождении инспектора национального парка «Земля леопарда» Антона Ганзевича, известного фотографа Сергея Горшкова – автора фото для BBC и лауреата самого престижного в мире конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year, – и съёмочной бригады отправились в экспедицию по осеннему Приморью.

Мы установили несколько фотоловушек поблизости от пещеры на склоне одной из сопок у экотропы «Логово леопарда» – в том месте, где шансы запечатлеть этого скрытного и невероятно красивого хищника максимальны.

В наши дни именно фотоловушки служат основным инструментом в деле исследования обитателей нацпарка – за жизнью животных на «Земле леопарда» следят уже более 500 автоматических камер, которые реагируют на движение и срабатывают во время прохода зверей перед объективом.

Общая площадь, охваченная сетью фотоловушек, составляет почти 400 тысяч гектаров и постоянно увеличивается. Благодаря такому скрупулёзному мониторингу учёные могут устанавливать численность, определять пол и характер леопардов (кстати, рисунок на их боках уникален – как наши отпечатки пальцев), исследовать их предпочтения, манеры и повадки.

Также команда экспедиции изучала следы, поскрёбы (леопарды сгребают грунт задними лапами, оставляя характерные ложбины) и другие метки животных на земле и деревьях – всё это помогает специалистам лучше понимать, как устроены их пушистые подопечные, и формировать на них объёмное «досье».

А ещё компания Greenway Global стала опекуном одного из леопардов в рамках проводимой национальным парком программы «Хранители леопарда» – дала ему кличку и взяла на себя обязательство следить за его судьбой, несколько раз в год получая от инспекторов собранные посредством фотоловушек «весточки» о его жизни на «Земле леопарда».