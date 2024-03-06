По следам ученого-полярника: откройте Арктику в Москве на музейной игре

Пройти маршрутами великого исследователя, обнаружить новые месторождения, изучить природу Арктики и нанести на карту новые места... Думаете, всё это возможно только в ходе долгой и сложной экспедиции? А вот и нет – теперь этим можно заняться в самом сердце Москвы.

29 февраля в Дарвиновском музее открылась выставка-игра, посвященная великому исследователю, географу и доктору геолого-минералогических наук – Николаю Урванцеву. Теперь по его маршрутам может пройти любой желающий.

Этот интерактив создала команда Музея Норильска под руководством директора Натальи Федяниной, с которой мы поговорили об Урванцеве и музейной игре – и узнали немало интересных фактов.

Николай Урванцев: путешественник, ученый и художник

Принято считать, что Николай Урванцев был геологом. Он причастен к описанию последнего белого пятна на карте планеты – Северной Земли. Архипелаг был открыт в 1913 году, а вот описан уже экспедицией 1930-1932 гг., в которой Урванцев был научным руководителем.

Урванцев тогда составил первые топографические карты территории, им было изучено геологическое и морфологическое строение Северной Земли, выяснены особенности климата. Это считается одним из его важнейших вкладов в науку.

Открытие выставки-игры «Маршрутами Урванцева» в Дарвиновском музее

Фотограф Арктики

Нужно признать, что экспедиции Урванцева подарили миру не только научные открытия, но и художественные откровения. Сто лет назад немногие владели искусством фотографии, а вот Урванцев любил снимать на камеру, причем много. Он делал кадры практически в каждой экспедиции, и в Музее Норильска хранится его потрясающий архив, изображающий быт, жизнь коренных народов и ландшафты.

Не случайно выставка «Маршрутами Урванцева» стала частью проекта «Исследователь и художник: искусство в экспедиции». Наука и искусство по-прежнему идут рука об руку.

Открытие выставки-игры «Маршрутами Урванцева» в Дарвиновском музее

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Урванцев – первый житель Норильска

С именем первопроходца Николая Урванцева связано не только изучение Северной Земли, открытие крупнейших в мире платино-медно-никелевых месторождений на Таймыре и строительство Норильского комбината, но и рождение самого города Норильска. Урванцев является его первым жителем! Именно его бревенчатый дом находится сейчас за зданием городского музея и носит название «Первый дом Норильска».

В Норильске имя Николая Урванцева знают все: в его честь назван аэропорт Норильска, в городе есть набережная Урванцева, в Карском море – мыс и бухта. А чтобы об Урванцеве и его исследованиях Арктики узнали люди в столице и других городах России, как раз и была придумана выставка-игра «Маршрутами Урванцева».

Интересный факт Одним из персонажей музейной игры является Елизавета Ивановна Урванцева – супруга и единомышленница учёного, которая всегда и во всем ему помогала: отправлялась с ним в экспедиции как врач, провела в них две зимовки. Как говорят, они жили долго и счастливо – родились в один год и умерли с разницей всего в полтора месяца.

Выставка-игра «Маршрутами Урванцева»

«Впервые мы сделали выставку-игру для Музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге, и она до сих пор там работает.

Вторую версию мы специально адаптировали под экспозиции Дарвиновского музея. Мы поменяли вопросы, чтобы они были больше ориентированы на экосистемы и животных. Так что интересно будет даже тем, кто уже видел наш интерактив», – рассказывает директор Музея Норильска Наталья Федянина.

Музейная игра состоит из четырех частей: выставка, интерактив, квест по вопросам, а также настольная игра для тех, кто захочет углубиться в тему.

Исходная точка игры представлена в виде «дома» Урванцева. Это небольшая выставка, которая кратко и инфографично рассказывает обо всех экспедициях исследователя, совершенных по Таймыру и по Северной Земле (1919-1935). После знакомства с биографией героя можно в интерактивной форме получить навыки полярника: отколоть кусочек руды, запрячь нарты или в связке пройти на лыжах. В третьей части посетителям предлагают построить свой собственный маршрут по экспозиции Дарвиновского музея. Во время прохождения квеста гости должны поставить себя на место Урванцева, найти ответы на вопросы и варианты решения разных задач. Для создания квеста использованы фотографии и выдержки из рукописей Урванцева, где он описывает ситуации, с которыми сталкивались реальные исследователи. Если ответы совпадут, маршрут на карте сложится. Четвертый уровень – это настольная игра. Она проводится с музейным педагогом и предполагает командное участие. В ней было использовано еще больше материалов из дневников Николая Урванцева.

Открытие выставки-игры «Маршрутами Урванцева» в Дарвиновском музее