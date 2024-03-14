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«Победа» запустит авиарейс для одиноких сердец – с быстрыми свиданиями на борту

Фото: Unsplash

На специальном рейсе авиакомпании и сервиса знакомств «Мамба» можно будет найти вторую половинку (или новых друзей).

Сервис знакомств «Мамба» и авиакомпания «Победа» решили совместно запустить специальный авиарейс «Москва — Мэтч — Москва». Пассажиры, которым посчастливится получить билеты, смогут познакомиться друг с другом в формате быстрых свиданий – и все это на высоте 10 000 метров! 

Организаторы необычной акции отмечают, что это будет единственный рейс «Победы», на котором не только можно, но и нужно перемещаться по салону самолета. На борту для пассажиров будет организована целая программа в формате быстрых свиданий. Места у иллюминаторов займут женщины, а мужчины через определенные промежутки времени будут по очереди подсаживаться к ним для знакомства. По традиции за отведенное время каждая пара сможет узнать друг друга получше.

Ещё один бонус от «Победы»: те пассажиры, кто образуют пару на «рейсе для свиданий» и в дальнейшем поженятся, получат в подарок билеты на любое из направлений авикомпании для свадебного путешествия. 

Рейс по маршруту Москва (Внуково) – Москва (Внуково) намечен на 24 марта.

Для того, чтобы получить заветный билет на рейс, нужно участвовать в розыгрыше, который проходит с 14 по 21 марта 2024 года. Требуется заполнить небольшую анкету – указать свой номер, аккаунт в социальных сетях и коротко описать своего идеального «мэтча». 

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