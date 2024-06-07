Почему авиакомпания может уничтожить ваш багаж

Почему теряется багаж, как пожаловаться на бортпроводницу и почему ваш чемодан может быть уничтожен.

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Почему теряется багаж?



Первая причина - его не успели загрузить. Вторая - произошел сбой в считывании штрих-кодов. Такое может произойти, если вы не сняли с чемодана наклейки с кодом после предыдущего путешествия. Система не понимает, какой штрих-код необходимо обработать, поэтому ваш багаж отправят на ручную сортировку, а там он может задержаться и не полететь вместе с вами. Поэтому снимайте все наклейки и бирки по возвращении из поездки.



В какой ситуации чемодан могут уничтожить?



Если вы сдаете в багаж жидкости, особенно бутылки с алкоголем, то их нужно упаковывать. Не потому что они могут разбиться и испортить ваш чемодан - это не самая большая беда. Дело в том, что если ваш чемодан потечет, то, скорее всего, авиакомпания решит перестраховаться и ликвидировать ваш багаж. По приезде вы лишь получите сообщение со словами: “Извините, ваш багаж показался нам подозрительным, поэтому мы его уничтожили”.



Что провозить можно, а что - нельзя?



В некоторых странах запрещен провоз в багаже электронных сигарет. А если вы летите китайскими авиакомпаниями, то не стоит класть в чемодан зажигалку. Можно ли провозить с собой маникюрный набор? Это зависит от размера ножниц и пилки для ногтей. Такое же правило действует и относительно отвертки. Этот инструмент можно брать с собой на борт в том случае, если он не превышает габаритов холодного оружия. Никогда не сдавайте в багаж планшеты, ноутбуки и другую электронику. Ее могут вытащить, а компенсация – минимальная.



Как пожаловаться на отношение бортпроводника?



Если вас не устраивает бортпроводник - например, вам не несут уже полчаса плед или не реагируют на вызов кнопки, - то вы можете обратиться к бригадиру, который возглавляет команду на борту. Если это не помогает, есть два способа решения проблемы. Первый - лист отзывов, который есть в каждом бортовом журнале. Когда вы просите его, обычно отношение сразу меняется. Также по прилете вы можете написать письмо в авиакомпанию при помощи системы обратной связи и попросить либо какой-то компенсации, либо извинений.