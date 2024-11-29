Терапевт объяснил, из-за чего люди теряют сознание и что делать окружающим.

Потерять сознание может любой человек. Это может случиться где угодно — даже в путешествии, поэтому важно знать правила оказания первой помощи. Russian Traveler вместе с врачом выяснил, что такое обморок и как оказать первую помощь тому, кто потерял сознание.

Александр Лаврищев терапевт, главный врач клиник «Семейная» Обморок — это состояние временного нарушения сознания, вызванное недостаточным кровоснабжением головного мозга. Это явление может быть вызвано различными факторами и имеет несколько основных видов, каждый из которых имеет свои причины и особенности. Их важно знать каждому.

Какие бывают обмороки:

1. Обморок, вызванный приемом лекарств

Некоторые препараты могут вызвать снижение артериального давления, что приводит к недостаточному кровоснабжению мозга и, как следствие, к обмороку. Особенно часто это происходит при приеме «старых» средств от давления, которые уже почти не используются для лечения гипертонии, однако взрослые пациенты могут получать такое лечение по «советской» привычке.

Также обмороки могут вызывать антидепрессанты, влияющие на обратный нейрональный захват норадреналина. И вещества, способные вызывать нарушения ритма сердца — они встречаются даже среди антибиотиков. Но в целом, такой тип обмороков встречается редко, примерно в 3% случаев.

2. Ортостатический обморок

Этот тип обморока возникает примерно в 8% случаев. Причина — в резком изменении положения тела, например, при быстром переходе от горизонтального положения к вертикальному. Это может привести к временной потере сознания из-за недостаточного кровоснабжения мозга. Ортостатический обморок часто встречается у пожилых людей, так как с возрастом снижается способность организма к адаптации к изменениям в кровообращении.

3. Обморок, вызванный неврологическим заболеванием

Встречается примерно в 10% случаев, вызвать могут заболевания нервной системы, такие как эпилепсия или мигрень. При данном виде обморока потеря сознания продолжается обычно более пяти минут и после прихода в себя, пациент находится в состоянии дезориентации.

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4. Кардиогенный обморок

Обморок, вызванный сердечными причинами, встречается в 24% случаев. Этот тип связан с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, такими как аритмия, стенокардия или сердечная недостаточность. У него есть подвиды:

Вазовагальный обморок, или обморок, вызванный раздражением блуждающего нерва. Этот нерв выходит из основания мозга и буквально опутывает все внутренние органы от шеи до паха. При раздражении этого нерва происходит снижение давления и урежение частоты сердцебиений вплоть до полной остановки. Считается, что этот нерв достался нам для того, чтобы при серьезной травме, например, при повреждении внутренних органов хищником, мы могли быстрее отключиться и не испытывать мучений. Обычно пациенты чувствуют себя плохо перед таким обмороком: их беспокоит страх, резкая дурнота и слабость, шум в ушах, ощущение неприятного запаха и так далее.

Ситуационный обморок, разновидность вазовагального. Раздражение блуждающего нерва при нем вызвано определенными ситуациями: походом в туалет, кашлем, неосторожном проглатывании большого куска пищи. Как правило, это проходит вечером или ночью, поскольку это время наибольшей активации блуждающего нерва.

Каротидный обморок. Вызван раздражением нервного узла блуждающего нерва в области сонной артерии. Это тот самый случай, когда в боевиках жертве наносят резкий удар по шее, и она теряет сознание. При небоевых ситуациях раздражение этой зоны происходит тесным воротником или опухолями шеи.

Структурный сердечный обморок. Вызван нарушением внутрисердечного кровотока из-за наличия в сердце образования: тромба или опухоли.

Обморок из-за аритмии. Может быть вызван генетической склонностью к аритмии (синдром Бругада) или приемом лекарств.

Обморок из-за сдавливания сосудов шеи. Как правило, длится очень коротко, сопровождается ощущением темноты в глазах, двоения. Пациенты быстро приходят в себя.

4. Неустановленный обморок

Примерно в 34% случаев причины обморока установить не удается — в таком случае говорят об обмороке неясной этиологии (идиопатическом обмороке). Предполагается, что за этим не стоит серьезных причин, поскольку такие обмороки являются эксцессами и не повторяются. Обычно они относятся к вазовагальным — просто у пациента недостаточно данных, чтобы сообщить их врачу.

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Можно ли предотвратить обморок?

При некоторых типах обмороков у людей бывает «предобморочное состояние» — оно хараĸтеризуется слабостью, страхом, потемнением в глазах. В этом случае человека нужно уложить на пол, поднять ему ноги — это усилит доступ ĸрови ĸ мозгу. Остальные обмороĸи случаются совершенно внезапно, потому предотвратить их не получится.

«После обморока всегда важно вызывать скорую помощь, даже если пациент чувствует себя хорошо. Прибывшие врачи снимут ЭКГ и оценят степень опасности для жизни пациента, и если опасности нет — спокойно можно обращаться к врачу за амбулаторной помощью», — говорит Александр Лаврищев.

Как оказать первую помощь при обмороке?

При обмороĸе необходимо быстро и правильно оĸазать первую помощь: