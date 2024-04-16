Почему людям нравится грустная музыка?

Ученые объяснили это возможностью пережить сильные эмоции в безопасной обстановке.

Австралийские ученые выяснили, почему многие любят слушать грустную музыку и наслаждаться эмоциями, которые люди обычно стараются избегать. Исследование публикует научный журнал PLOS One.

Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса провели эксперимент, в котором приняли участие 50 человек. Добровольцев попросили выбрать любое музыкальное произведение, которое навевает грусть — от Людвига ван Бетховена до Тейлор Свифт. После этого их попросили представить, способны ли они абстрагироваться от чувства печали при прослушивании композиций. Большинство ответило утвердительно.

В конце у группы спросили, изменилось ли их восприятие музыки без компонента грусти. И большинство (82%) заявили, что с таким подходом удовольствие от прослушивания снизилось.

Ведущий автора исследования, профессор Эмери Шуберт объяснил это тем, что людям бывает полезна грустная музыка. Во-первых, потому что с ее помощью можно переживать сильные эмоции в безопасной обстановке. А во-вторых, так можно разобраться в своих чувствах.

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