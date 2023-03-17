Почему в самолете нужно выключать телефон? Отвечает стюардесса

Бывшая сотрудница авиакомпании объяснила правила безопасности в полете.

Каждый пассажир самолета хоть раз задавался вопросом, зачем в полете нужно ставить телефон в авиарежим. А шторки иллюминатора во время взлета и посадки открывать зачем? И почему в это время нельзя откидывать кресла? На этот и другие вопросы Russian Traveler ответила бывшая стюардесса и автор книги «Дорога в облаках» Анна Корякина.

«Все, что раздражает большинство пассажиров, является правилами безопасности полетов. Когда я еще работала в авиакомпании, было требование совсем выключать телефон. Не переключать на авиарежим, как сейчас, а именно выключать. Тогда это создавало массу неудобств и конфликтов. Это был мой самый нелюбимый мой момент при подготовке кабины к взлету и посадке», — говорит Анна.

Вся проблема с непослушными пассажирами происходит из-за их пофигизма. Люди часто думают, что с ними точно ничего не случится, поэтому можно не соблюдать правила, как ПДД, так и авиационные. Не знаю, что это — «слабоумие и отвага» или просто безрассудство? А может и русское «авось». Не пристегиваюсь в машине и вашу спинку кресла не подниму.

Хотя на самом деле правило со спинками объясняется просто.

Почему нельзя откидывать спинки?

Со спинками, как и с чемоданами в проходе (их туда ставить нельзя) принцип один: убрать помехи в случае необходимости максимально быстрой эвакуации. По этой же причине во время нее просят оставить сумки на борту — пока вы вытаскиваете свой чемодан с полки, чтобы выйти вместе с вещами, в хвосте кто-то может умереть. Так было, например, во время пожара в самолете в Шереметьеве. Погиб 41 человек, зато некоторые люди выбежали с сумками.

Катастрофа SSJ 100 в Шереметьеве произошла 5 мая 2019 года. Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск, но через 27 минут после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт из-за технических неполадок. Во время посадки лайнер получил повреждения и загорелся. На борту самолета находилось 78 человек, из которых 41 погиб, а 10 получили травмы. После этого пилота отстранили от полетов, хотя он заявлял, что причина случившегося — в неисправности самолета.

«Дело в том, что при эвакуации счет ведется на секунды…. Секунды, чтобы спастись».

Как-то раз на рейсе из Рима я сделала одному постоянному клиенту замечание, чтобы он поднял спинку. Причем, когда он увидел меня, специально закрыл глаза. Ну знаете, как в метро, когда заходят бабушки, а человек типа спит. А потом с характерным «ц», как будто ему на ногу наступили, недовольно спросил:

— Зачем?

— Это правило.

— Зачем?

— В момент удара…

— Какого удара?.. Ну?

— Хорошо, в момент касания с землей, амплитуда увеличивается и ...

— Да что вы пристали-то? Дайте отдохнуть. Не хочу я ничего поднимать.

— Мужчина, я выполняю свои обязанности, в них входит, чтобы все подняли свои спинки.

В итоге он поднял ее. Но я одного понять не могу. Он летел 3,5 часа из Рима. С откинутой спинкой. Отдыхал. И вот на 20 минут ему тяжело было поднять ее обратно. И ведь он был нашим постоянным клиентом и прекрасно знал правила полетов.

«В другой истории моей коллеги было так: она попросила поднять спинку, и ее послали на три буквы».

Очень часто люди совсем не слушают бортпроводников. Из-за спинки возникают споры и даже скандалы: одна женщина хотела написать жалобу на моего коллегу за то, что он не смог справиться с пассажиром впереди, который постоянно опускал спинку — даже на время взлета и обслуживания питанием. В это время спинки поднимаются для того, чтобы человек сзади мог поесть.

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Зачем нужно ставить телефоны на авиарежим?

Наверное, вы слышали, что радиоволны телефона могут создавать помехи системе навигации, бортовой аппаратуре или связи с диспетчерами. Одни эксперты говорят, что смартфоны никак не влияют на полет, другие утверждают, что они могут создать аварийную ситуацию.

На самом деле это предотвращение рисков. Производители самолетов раньше не знали, как действует электроника телефонов и других гаджетов на работу самолета. В рекомендациях и инструкциях по эксплуатации было написано: выключить. И авиакомпании были вынуждены выполнять требования.

С одной стороны, у телефона совсем другие радиочастоты, которые далеки от частот радиосвязи самолета. Однако требование прописано производителями воздушных судов. И иногда пассажиры даже жалуются на тех, кто не выключил свой гаджет.

Зачем открывать шторки иллюминаторов?

Шторки иллюминаторов — любимая тема шуток stand-up комиков. Только недавно слышала выступление: мол, что за глупости, как мне поможет то, что я вижу горящий двигатель. Ну, если на него просто смотреть, не передавая бортпроводникам, то никак.

Зачем же открывать шторки? Первым приходит такой ответ: благодаря им в случае внештатной ситуации пассажир может предупредить экипаж, что что-то пошло не так. Хотя на самом деле любая такая ситуация (особенно горящий двигатель) сразу отражается на компьютерной системе в кабине пилотов.

Во-вторых, в случае аварийной посадки бортпроводники смогут оценить ситуацию для открытия двери.

Ну а главное — открытые шторки нужны для выравнивания света за бортом и внутри самолета и адаптации зрачков к перепаду света.

«Есть две взаимосвязанные процедуры: выключение света в салоне при взлете и посадке и открытие шторок иллюминаторов. Тогда при выходе из самолета у людей не будет резкого перепада света в глазах. И это опять-таки требования безопасности на случай аварийной посадки, чтобы не выкатываться из самолета, как слепые кроты».

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Зачем пристегивать ремни безопасности?

Во время подготовки к взлету и посадке ремни проверяются, как и все перечисленное выше. Это логично, никто не спорит (кроме мам детей, спящих у них на руках). А вот во время горизонтального полета табло «Пристегните ремни» мало кого волнует. Все ходят, бродят, стоят, сидят не пристегнувшись. А ведь табло включается не просто так. Пилоты заранее видят, в какие погодные влетает самолет. Иногда это просто облака, а иногда вихревые потоки от пролетевшего впереди другого воздушного судна.

В обоих случаях «подкинуть» может внезапно. И, чтобы не встретиться головой с потолком, лучше следовать рекомендациям пилотов, включивших сигнал.

«Один раз мой коллега столкнулся с сопротивлением пассажира: "Я хочу стоять. Нас не трясет. Я устал сидеть". Но мой коллега нашел, что ответить: "Рядом с вами женщина с ребенком. Если вас подкинет, вы упадете на него, сломаете позвоночник, и на вас подадут в суд за несоблюдение правил. Вы понесете уголовное наказание. А потом вас папа ребенка встретит прямо в аэропорту. Выйдете из самолета, хоть шоссе перебегайте — ваш выбор, а здесь я за вас отвечаю».

В моей практике тоже был такой случай. У нас был рейс в Малагу (Испания), когда почти час самолет очень сильно трясло. Мне самой было страшно, я сидела пристегнутая, зато пассажиры ходили в туалет. Одна женщина едва успела выйти оттуда, как самолет затрясло с сильной амплитудой, и она села на одно кресло с моим коллегой. И так они, растопырившись, сидели минут пять.

Потом я предложила пассажирке сесть рядом со мной, чтобы пристегнуть ее к рабочему креслу. Но женщина не успела встать, как самолет подкинул ее, и она упала головой о мою коленку. Так и летела она со мной пристегнутая до выключения табло. Но летчикам пришлось очень сильно снизиться, земля была настолько близко, что все подумали, что снижаемся раньше времени. Зато красивые огни ночных испанских городов были видны в иллюминатор.

Хотела бы я закончить на огнях испанских городов. Но добавлю: будьте взрослыми и ответственными. И следуйте требованиям экипажа.