Популярный итальянский город страдает от переизбытка туристов.

Венеция была названа одним из худших направлений для путешественников в этом году из-за массового туризма. По мнению экспертов, знаменитый «город на воде» уже значительно потерял свою привлекательность из-за наплыва путешественников со всего мира, которые заполонили его узкие улочки и хрупкие каналы.

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Начиная с этого месяца в Венеции вступил в силу эксперимент по сдерживанию чрезмерного туризма, который сделает отдых в итальянском городе ещё более невыносимым для путешественников.

Теперь все отдыхающие, въезжающие в Венецию с 8:30 до 16:00 в пиковые дни весной и летом будут обязаны оплатить дополнительный сбор: 5 евро (около 500 рублей) при оплате как минимум за четыре дня до поездки или 10 евро (около 1000 рублей) при более поздней транзакции. Всем желающим избежать лишних трат рекомендуется отправляться в Венецию во внесезонное время – поздней осенью или зимой.

Несмотря на столпотворение туристов в Венеции, город всё ещё остается «исключительным архитектурным шедевром», считают эксперты. Чрезмерное количество путешественников продолжают наносить урон его шаткой инфраструктуре. Все эти факторы повлияли на то, что в 2025 году Венеция оказалась в топе международного антирейтинга направлений для путешествий вместе с Бали, Барселоной и Майоркой.