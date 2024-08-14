Почти половине россиян не удается отдохнуть в отпуске

Всему виной попутчики и другие отдыхающие.

Почти половина россиян чувствует усталость после возвращения из отпуска, следует из опроса, проведенного онлайн-сервисом бронирования OneTwoTrip.

Ответы 1225 россиян показали, что лишь 56% респондентов чувствуют себя отдохнувшими после поездки, а 80% участников опроса признались, что по возвращении из отпуска не отказались бы ещё отдохнуть, чтобы прийти в себя.

Среди основных причин, вызывающих утомление у российских путешественников, оказались другие туристы и попутчики, которые были в отпуске вместе с ними: 55% участников опроса признались, что устают от толп туристов, а 38% раскрыли, что причина их усталости кроется в друзьях и семье, людях, которые их сопровождают.

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Почти треть опрошенных (29%) заявили, что устают уже на этапе планирования отпуска, а 18% сообщили, что их энергию забирают постоянные экскурсии по достопримечательностям.

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Всего 5% признались, что спешат вернуться на работу из отпуска, но 34% честно сказали, что во время путешествия скучают по дому и привычной обстановке.

Кстати ранее россиян заподозрили в том, что они потеряли интерес к путешествиям – так ли это, читайте в статье.