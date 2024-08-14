авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Почти половине россиян не удается отдохнуть в отпуске

Фото: Ummano Dias / Unsplash

Всему виной попутчики и другие отдыхающие.

Почти половина россиян чувствует усталость после возвращения из отпуска, следует из опроса, проведенного онлайн-сервисом бронирования OneTwoTrip. 

Ответы 1225 россиян показали, что лишь 56% респондентов чувствуют себя отдохнувшими после поездки, а 80% участников опроса признались, что по возвращении из отпуска не отказались бы ещё отдохнуть, чтобы прийти в себя.

Среди основных причин, вызывающих утомление у российских путешественников, оказались другие туристы и попутчики, которые были в отпуске вместе с ними: 55% участников опроса признались, что устают от толп туристов, а 38% раскрыли, что причина их усталости кроется в друзьях и семье, людях, которые их сопровождают.

Почти треть опрошенных (29%) заявили, что устают уже на этапе планирования отпуска, а 18% сообщили, что их энергию забирают постоянные экскурсии по достопримечательностям. 

Всего 5% признались, что спешат вернуться на работу из отпуска, но 34% честно сказали, что во время путешествия скучают по дому и привычной обстановке. 

Кстати ранее россиян заподозрили в том, что они потеряли интерес к путешествиям – так ли это, читайте в статье.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024