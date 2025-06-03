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Под осадой стихии: больше тысячи туристов застряли в Гималаях

Под осадой стихии: больше тысячи туристов застряли в Гималаях

Штат Сикким

Из–за оползней в индийском штате Сикким ключевые дороги оказались заблокированы.

Около 1,5 тысячи туристов застряли на северо-востоке Индии после того как проливные дожди привели к наводнениям и оползням, блокируя въезд и выезд из штата, подачу питьевой воды и электроснабжения, передает Hindustan Times.

Живописный район Гималаев славится горными пейзажами. Он оставался популярным среди туристов, несмотря на ухудшение погодных условий в последние дни. Большинство путешественников (около 1350) оказались заблокированы в деревне Лачунг. Ещё 8 человек пропали без вести: их автомобиль смыло в реку в четверг вечером в районе Манган. Всего в машине находилось 11 человек, тело одного из них было позже обнаружено, ещё двоих удалось спасти. Поиски оставшихся пассажиров были прерваны в выходные из-за значительного поднятия уровня реки. 

Власти штата объявили красный уровень опасности и рекомендуют туристам оставаться в отелях. Жителей и гостей штата призывают держаться подальше от берегов рек и склонов и воздержаться от ненужных поездок – непогода в Сиккиме продлится ещё несколько дней.

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