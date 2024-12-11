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Поезда из России снова начнут ходить в Китай и Северную Корею

Фото: Unsplash

РЖД возобновит железнодорожное сообщение между странами с 15 декабря.

Компания РЖД анонсировала восстановление железнодорожного сообщения с Китаем и Северной Кореей. С 15 декабря возобновляется регулярное железнодорожное сообщение между Россией и Китаем через пограничные пункты Суйфэньхэ и Гродеково.

Поезда будут курсировать ежедневно: отправление из Китая состоится в 10:00 по местному времени, а из России — в 17:43 по местному времени. Помимо этого, с 16 декабря вновь откроются маршруты между КПП Туманган в Северной Корее и Хасан в России.

Границу можно будет пересекать три раза в неделю: поезд из Северной Кореи отправляется в 12:00 по местному времени, а из России — в 15:30 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в РЖД могут запретить алкоголь в поездах дальнего следования.

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