Поездку в Беларусь приравняют к внутреннему туризму

Это произойдет уже в 2025 году.

С таким заявлением выступил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, который также является председателем Российского союза туриндустрии (РСТ) в Беларуси. Гулый сообщает, что инициатива вступит в силу со следующего года.

Это будет сделано в рамках работы над отменой НДС на туры по территории Союзного государства. По сути, поездки в Беларусь приравняются к внутреннему туризму.

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Начиная с 2025 года российские региональные власти получат разрешение на взимание с физических лиц и организаций туристического налога, который заменит курортный сбор. Максимальная ставка туристического налога в следующем году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и ежегодно будет увеличиваться на 1% вплоть до 2029 года. Также будет установлен минимальный налог в сутки в размере 100 рублей. Местные власти смогут самостоятельно решать, вводить новый туристический налог или нет, а также смогут устанавливать льготы, меняя ставку в зависимости от сезонности. Ранее стало известно, что налог введут во Владимирской области, Вологде, Алтайском крае, Карелии. Инициатива обсуждается ещё как минимум в шести регионах России.

В тоже время, по словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, Россия и Беларусь намерены отменить НДС на туры по территории Союзного государства и снизить финансовые гарантии российских туроператоров при отправке туристов в Беларусь. Пока остаётся неясным, будет ли в таком случае законопроект, связанный с туристическим налогом, распространяться и на белорусское направление.