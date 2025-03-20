«Погибшая в огне» кошка нашлась и вернулась к хозяйке

Животное пропало во время пожаров в Лос-Анджелесе

В США хозяйка нашла живой свою кошку, которую считала погибшей в лесных пожарах в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Associated Press.

В начале года Южную Калифорнию охватили пожары. Они добрались и до участка 82-летней Кэтрин Кифер, которая жила вместе с детьми и кошкой Агги породы мейн-кун. В тот день сама Кэтрин была у врача, а остальные — дома, и старушка попросила их поискать питомицу и спасти ее. Детям не удалось найти Агги, и в семье два месяца были уверены, что любимица погибла.

Кифер тяжело переживала потерю кошки, поскольку очень любила ее. Она завела питомца во время пандемии, и Агги всегда была рядом с хозяйкой и поддерживала в сложные времена. Но в середине марта американке вдруг позвонили из приюта для животных и сообщили, что ее кошка нашлась и живет там.

Вновь встретив свою питомицу, Кэтрин расплакалась. А кошка сразу пошла к ней на руки и свернулась калачиком.

«Я очень волновалась, что проснусь и обнаружу, что это был сон», — призналась Кифер.

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Волонтеры рассказали, что нашли Агги в тяжелом и истощенном состоянии. Пережившей пожар кошке пришлось сделать несколько переливаний крови. Её вернут домой, когда она полностью выздоровеет и восстановится.