Поймать сияние и увидеть море: маршрут по Мурманской области

Познакомиться с регионом можно всего за три дня.

Мурманскую область признали лучшим направлением для путешествий в России. Каждый год сюда приезжают сотни тысяч туристов, чтобы увидеть полярное сияние, покормить оленей ягелем, прогуляться вдоль побережья Баренцева моря, отправиться на морскую прогулку — и, если повезет, даже увидеть китов. Кроме того, регион славится арктической кухней, богатой рыбными блюдами и морепродуктами.

Сегодня главные достопримечательности Мурманской области можно увидеть буквально за три дня — их объединяет маршрут «Заполярный калейдоскоп», с недавнего времени получивший статус национального. В него входят сам Мурманск, Териберка, Кировск и Ловозеро. Автор Russian Traveler прокатился по маршруту и поделился своими впечатлениями.

1 Мурманск

Мурманск — самый крупный российский город за полярным кругом. Попасть туда можно быстро и недорого: дорога на самолете из Москвы занимает всего 2,5 часа. А стоимость авиабилета в декабре начинается от 2 350 рублей

Где остановиться в Мурманске?

Остановиться в городе можно как в небольших хостелах, так и в крупных гостиничных комплексах (Azimut, «Меридиан», Cosmos). Ночь в первых обойдется в среднем в 2500 рублей, а во вторых — от 4 000 рублей.

Важный момент: бронировать номера лучше заранее, в высокий сезон это может быть сложно — отчасти из-за китайских туристов, которые массово едут в Мурманскую область ради охоты за северным сиянием. Считается, что во время него можно загадывать желания, и они сбываются.

Полярная ночь в Мурманске Фото: Дмитрий Филиппов

Что посмотреть в Мурманске?

Визитная карточка Мурманска — атомный ледокол «Ленин». Это первое в мире судно с ядерной энергетической установкой и единственный в городе объект культурного наследия федерального значения. За 30 лет службы (с 1959 по 1989 годы) ледокол провел во льдах Арктики тысячи судов и прошел 654,4 тысячи морских миль — это в три с лишним раза больше расстояния от Земли до Луны.

Фото: Проект VK Места (предоставлено Комитетом по туризму Мурманской области)

Судно вывели из эксплуатации в 1989 году, сейчас оно стоит у морского вокзала в самом центре города. На уникальном объекте проводят экскурсии для туристов: внутри ледокола все осталось так, как было во время его работы.

Второй известный символ Мурманска — мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» (в народе — «Алеша»). Высота монумента с фигурой советского солдата составляет 42 метра: по высоте он уступает лишь знаменитой Родине-матери на Мамаевом кургане в Волгограде.

С подножия «Алеши» открывается завораживающий панорамный вид на Кольский залив, Мурманск и его порт.

В Мурманске есть и романтичные памятники, например, «Ждущая» — он посвящен женщине, которая ждет своего мужа-моряка. Памятник виден с Кольского залива — он будто бы встречает суда, приходящие в порт.

2 Териберка

Небольшое село Териберка находится в 132 км от Мурманска, на самом краю Кольского полуострова. Принято считать, что свою популярность оно получило после того, как режиссер Андрей Звягинцев снял там свой знаменитый фильм «Левиафан». Впрочем, сегодня важную роль в развитии села играет летний музыкальный фестиваль «Териберка»: в этому году туда приехали более 15 000 человек.

Добираться до Териберки лучше всего с гидами: часть дороги представляет собой ухабистую грунтовку, потому там (особенно зимой) легко застрять на несколько часов. По пути гиды делают несколько остановок, где туристы могут сделать красивые фотографии. Одно из таких мест — это «сад» с башнями желаний, в котором путешественники строят пирамидки из камней и загадывают желание.

Териберка, Мурманская область Фото: Ольга Тарасюк

В самой же Териберке есть несколько достопримечательностей:

Кладбище заброшенных кораблей — место, где из воды торчат скелеты старых рыбацких судов, брошенных еще в 60-е годы XX века. Раньше Териберка была связана с рыбацким промыслом, который со временем пришел в упадок. Теперь же, благодаря туристам, село переживает второе рождение.

Пляж «Яйца дракона», получивший название из-за крупных камней, которые Баренцево море обтесало до круглой формы. Свое неформальное название пляж получил тогда, когда стали выходить первые сезоны сериала «Игра престолов»

Искусственный скелет синего кита — самого большого животного в мире, который снимался в фильме «Левиафан».

Кроме того, в Териберке можно покачаться на огромных качелях на берегу, погладить и покормить оленей или прогуляться к водопаду, откуда открывается живописный вид на море.

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Фото: Проект VK Места (предоставлено Комитетом по туризму Мурманской области)

3 Саамская деревня

На третий день тура экскурсоводы везут группу в саамскую деревню (Самь-Сыйт).

Саамы — это малочисленный северный народ: по разным оценкам, в мире проживает всего 60-80 000 его представителей, в основном в Норвегии, Швеции и Финляндии. В России же осталось всего около двух тысяч саамов: они живут на Кольском полуострове и занимаются оленеводством, охотой и рыбалкой.

В Саамской деревне гости могут познакомиться с культурой и бытом народа, побывать в чуме, попробовать блюда по старинным рецептам, летом можно поиграть в саамский футбол, в который традиционно играли только женщины. Кроме того, в деревне устраивают катания на оленьих упряжках (с оленями можно и просто пообщаться, покормить их морковью и ягелем), общение с хаски и самоедами и катание с горки на ватрушках.

Собираясь в деревню зимой, туристам советуют одеваться потеплее. И не забывать про шапки, шарфы и варежки.

Фото: Проект VK Места (предоставлено Комитетом по туризму Мурманской области)

Поймать сияние

Отправляясь в Мурманск зимой, туристы мечтают увидеть северное сияние. Хотя Мурманская область сияет примерно восемь месяцев в году, когда нет полярного дня. Для этого за ним приходится поохотиться: нужен благоприятный прогноз, «удачное» место и чистое небо.

Сияние появляется в небе из-за того, что заряженные частицы солнечного ветра проникают в верхние слои атмосферы. Мощнее всего небо светится у полюсов Земли, именно поэтому для наблюдения за северным сиянием туристы едут в Заполярье.

Северное сияние в Мурманской области Фото: Михаил Проскалов

Однако увидеть цветные всполохи в небе получается не всегда: этому могут помешать как облака, так и городская засветка. Поэтому для наблюдений туристы едут за пределы города, где будет меньше городских огней. Местные жители зачастую наблюдают северное сияние из окон дома.

Увидеть северное сияние в Мурманской области можно с конца августа до середины апреля. Участие в «охоте» за сиянием с гидом (он смотрит прогноз, выбирает самые «удачные» точки и везет туда группу) обойдется в среднем в 5 500 рублей. В случае, если поездка будет неудачной, турист может бесплатно присоединиться к следующей группе.

Путешественников, мечтающих увидеть сияние, предупреждают, что это явление — вещь непредсказуемая. И его не всегда удается «поймать» с первого раза. Но некоторым везет!

При планировании любого путешествия на Кольский полуостров туристы могут обратиться в Туристский информационный центр Мурманской области: его сотрудники подберут экскурсии под конкретный запрос. Кроме того, в центре можно оформить «Паспорт полярника», в который можно ставить уникальные печати в главных туристических местах Кольского полуострова. Также он дает бонусы и скидки в некоторых туристических местах региона.