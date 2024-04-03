Покусанный комарами россиянин привез с отдыха экзотическую болезнь

У туриста выявили лихорадку Западного Нила.

В Москве врачи спасли пациента с лихорадкой Западного Нила. Турист привез ее с отдыха в жаркой стране, рассказали в столичном депздраве.

Мужчину привезли в Инфекционную клиническую больницу №2 с жалобами на не спадающую несколько дней температуру, сильную слабость и головную боль. При осмотре врачи заметили на его теле множество укусов насекомых — пациент рассказал, что несколько дней назад вернулся из экзотической страны. Проведенные анализы выявили у него лихорадку Западного Нила.

Что такое Лихорадка Западного Нила? Лихорадка Западного Нила — острое инфекционное заболевание, которое передается человеку через укусы насекомых, например, комаров. Болезнь сопровождается симптомами, характерными для гриппа, и кожной сыпью. В тяжелых случаях оно может вызывать воспаление мозговых оболочек, мозга или других жизненно важных органов. Лицензированных вакцин против вируса Западного Нила не существует.

Заведующая четвертым инфекционным отделением больницы Елена Вдовина назвала заболевание «одним из самых опасных в своей группе».

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«Оно начинается остро, может протекать очень тяжело, поражая центральную нервную систему, вызывая менингит и менингоэнцефалит. Избежать неблагоприятного исхода поможет только своевременная диагностика и своевременно начавшееся лечение», — рассказала она.

Поскольку мужчину быстро госпитализировали, поставили диагноз и назначили подходящую терапию, его удалось спасти. Турист избежал тяжелых форм лихорадки и осложнений и был выписан уже спустя пять дней лечения в стационаре.